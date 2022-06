La noche del jueves 23 de junio, se dio a conocer la trágica noticia de la muerte de Yrma Lydya Gamboa. De acuerdo con la información, el asesino de la cantante de regional mexicano fue su propio esposo, un hombre de 79 e identificado como Jesús “N”. Por ello, ahora los seguidores de la artista recuerdan bellos momentos en su vida, como su relación con la actriz de “María la del Barrio”, Carmen Salinas.

Los hechos del crimen ocurrieron en el restaurante Suntory Del Valle en la Ciudad de México. Allí fue donde el esposo de la cantante le disparó tres veces, ocasionando su muerte. El hombre, junto con su escolta, han sido detenidos por las autoridades y el público espera que se haga justicia.

Lamentablemente, Carmen Salinas, la actriz de novelas como “Mi pequeña traviesa”, también partió de forma prematura. A finales del 2021, sufrió de una hemorragia cerebral causada por hipertensión. La intérprete murió a los 82 años habiendo grabado más de 100 películas, actuado en 70 obras de teatro y trabajado en más de 20 novelas de televisión.

¿CÓMO CARMEN SALINAS SE CONVIRTIÓ EN LA MADRINA DE YRMA LYDYA?

Quizás uno de los momentos más importantes que tuvo Yrma Lydya fue convertirse en la ahijada de Carmen Salinas. La legendaria actriz la invitó a participar en la obra de teatro “Y que nos coge…la pandemia” en el Teatro Ramiro Jiménez en julio de 2021.

Su madrina la presentó y la difunta cantante pudo encantar a todos con su voz en uno de los actos. Antes de su presentación, incluso pudo hablar con algunos miembros de la prensa.

“El canto es mi pasión, me gusta cantar de todo pero me dedico a cantar más nuestra música tradicional mexicana”, le dijo a Multimedios TV. “También he grabado novelas, películas pero la verdad me presento más en la tele cantando con mariachi”.

Yrma Lydya tiene una trayectoria artística, tanto en canto, actuación y ballet. Fue reconocida con galardones de alta relevancia, como el "Premio Nacional de Cultura" (Foto: Yrma Lydya / Facebook)

LA VEZ QUE CARMEN SALINAS ELOGIÓ AL ESPOSO DE YRMA LYDYA

Ese mismo mes, cuando ambas todavía estaban vivas, Carmen Salinas invitó a su ahijada Yrma Lydya a su canal de Youtube, donde le hizo una entrevista y le dio muchos elogios refiriéndose a su talento.

La actriz expresó la inmensa admiración que sentía hacia ella, al haberla escuchado cantar en diversas canciones. Además, resaltó lo linda persona que era por fuera y por dentro.

Por ello, le advirtió al esposo de Yrma Lydya, con quien Salinas tenía una buena relación, que cuidara de la mujer con la que se había casado.

“Jesús, muchas gracias, hermano querido; un ser humano increíble, guapo y caballeroso con todos nosotros”, le dijo Carmen Salinas en su momento, sin saber que él se convertiría en el motivo de su muerte. “Y Dios te premió con una gran mujer, tan bella como ésta y que te quiere tanto”.

De la misma forma, le agradeció el trato que tuvo con ella cuando fue invitada a la casa de la pareja.

“Hemos tenido el gusto de estar en su residencia, que es una casa hermosa, nos han tratado con un respeto y un cariño y los muchachos de la prensa te mandan dar las gracias por las atenciones que recibieron por parte de tu esposo y de tu parte”, aseguró.

Por supuesto, de haber sabido lo que iba a pasar, los comentarios de la actriz hubieran sido muy diferentes.

LA CARRERA ARTÍSTICA DE YRMA LYDYA

En su corta carrera musical, Yrma Lydya logró grabar dos discos, pero estos tuvieron mucho éxito en su momento, ya que estuvieron nominados a importantes premios.

“He grabado dos discos han estado seleccionados por los Grammy como parte de las mejores producciones en el género regional mexicano y qué mejor que tengo la oportunidad que mi madrina sea Carmelita Salinas”, comentó la cantante antes de su presentación en el Teatro Ramiro Jiménez.

Además, había comentado que tenía muchas ganas de hacer duetos con artistas como Pedrito Fernández y Guadalupe Pineda, algo que no pudo cumplir debido a su prematura partida.