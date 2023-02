Las cosas claras desde un principio. Selena Gomez es una de las celebridades más populares entre los jóvenes por su carisma y todo lo que aprendió en Disney Channel, pero pocos saben cómo se comportaba en la industria y mucho menos qué palabras no podía decir ante cámaras o en público. Este misterio fue resuelto por la propia boca de la actriz de 30 años.

En la última edición de la revista Vanity Fair en la sección de Hollywood 2023, Selena Gomez rememoró su paso por Disney Channel y comentó todos los conocimientos que adquirió en la industria, pero también de las cosas que se arrepiente.

¿No todo era color de rosa? Por supuesto que no, así fuera Disney y esto lo sabe bien la cantante de raíces mexicanas, conocida por su papel como ‘Alex Russo’ en “Los hechiceros de Waverly Place”.

La protagonista de Only Murders in the Building lamentó no haber sido honesta consigo misma y tampoco con su público durante su etapa en Disney, por ello se sinceró para la revista mencionada para no cargar más con la culpa.

“No es que me avergüence de mi pasado, es solo que he trabajado muy duro para encontrar mi propio camino. No quiero ser quien era. Quiero ser quien soy”, precisó Selena.

¿Qué frase no podía decir?

Siguiendo el hilo de la entrevista, la joven actriz de 30 años reveló que no era una niña “rebelde” como muchos dicen, pero sí le prohibieron decir una frase a fin de cuidar su imagen.

“No era una niña rebelde de ninguna manera, pero estaba en Disney, así que tenía que asegurarme de no decir ‘¿Qué diablos?’ frente a cualquiera”, señaló.

En tanto, Selena precisó que era un modelo a seguir para caer bien ante los demás, pero luego de un tiempo reflexionó que “no hay mejor modelo en ser honesta, incluso con las partes feas y complicadas en tu persona”.

“Le firmé mi vida a Disney a una edad muy temprana y no sabía lo que estaba haciendo”, finalizó Gomez, así recoge sus declaraciones la revista mencionada líneas más arriba.

