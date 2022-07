La familia real británica sigue fascinando e intrigando a la gente. Sabemos cómo vestirnos como royals, pero para realmente representar el papel, tendrás que elegir tus palabras sabiamente. Como explica la antropóloga Kate Fox en su libro Watching the English: The Hidden Rules of English Behavior, si quieres ser parte de la realeza británica hay 10 palabras que debes evitar.

1. Té

Muchos británicos se refieren a su cena como té. Es muy fácil confundirse: toman tanto esta bebida caliente que es posible que se pregunte a qué té se refieren. Sin embargo, referirse a su última comida del día como té es una frase bonita de la clase trabajadora, y los miembros de la realeza británica no usarían esa palabra. Llaman cena o supper a la comida que se come entre las 5 y las 7 de la tarde .

2. Baño

La rivalidad no tan leve entre la aristocracia inglesa y francesa se remonta a más de mil años, por lo que, como era de esperar, la familia real británica no usa esta palabra de ascendencia francesa. En lugar de inodoro, se referirían a esa habitación en particular como el baño (lavatory) o el retrete (loo).

3. Salón

Los británicos generalmente se refieren a la sala de estar de la casa donde una familia se reúne para el tiempo libre como la sala de estar o el salón. Sin embargo, la familia real británica no lo llamará así: el nombre propio de este espacio es drawing room.

La familia real británica en el balcón de Buckingham. (Foto: AFP)

4. Refreshment

Refreshment (refrigerio) es otra palabra prohibida en el vocabulario real. Los refrigerios se sirven en los eventos de la clase trabajadora y la clase media, no en las clases altas. La familia real británica se referiría a los bocadillos ligeros como comida y bebida.

5. Porción

Cuando se habla de una cantidad de alimentos para consumir, los miembros de la familia real británica no usan la palabra porción, sino que piden una porción más pequeña o más grande, otra expresión elegante.

6. Elegante

Elegante es otra palabra que la realeza no usa. Lo cual es irónico, en realidad, dado que son una de las familias más elegantes del planeta. La aristocracia y las clases altas dicen smart en su lugar.

7. Postre

La mayoría de los británicos y estadounidenses se refieren a los dulces después de una comida como postre, ya sea pastel, mousse, tartas u otros. La familia real británica puede ser partidaria de este plato dulce, pero lo llaman pudín, incluso si es pastel.

Parte de la familia real británica. (Foto: AFP)

8. Perdón

Tal vez debido a siglos de personas que se acercaron a ellos por un “perdón real”, que históricamente fue el perdón por un crimen atroz de algún tipo, la realeza ahora no puede soportar escuchar la palabra perdón cuando alguien se está excusando. No me disculpe ni le ruego que me disculpe, solo lo siento.

9. Patio

La mayoría de los británicos llaman patio a su jardín pavimentado, pero esta no es una palabra en el vocabulario real. Los miembros de la realeza tienen terrazas fuera de sus propiedades.

10. Función

Ya sea que vaya a una función de trabajo o una función social, tenga la seguridad de que nunca asistirá a una función real en Reino Unido. Los miembros de la realeza, como la mayoría de las personas de clase alta, llaman a estos eventos una fiesta.

