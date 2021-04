Después de la masiva recepción que tuvo en redes sociales el baile de Baron Zemo (Daniel Brühl) en el episodio 3 de Falcon y el Soldado del Invierno, Marvel Studios les dio a sus fans lo que querían y liberó el “Zemo Cut”, que es como se le conoce al video de una hora y nueve segundos de duración que compartieron en su canal oficial de YouTube del villano moviéndose al ritmo de música electrónica.

En el material aparece Zemo bailando en la discoteca de Madripoor a la que llevó a Sam Wilson (Anthony Mackie) y Bucky Barnes (Sebastian Stan), En vez del breve vistazo mostrado en el capítulo 3 de Falcon y el Soldado del Invierno titulado “Los entretelones del poder”, los seguidores de la miniserie original de Marvel Studios en Disney+ ahora tienen la oportunidad de disfrutar de la versión extendida de este curioso momento.

Lo curioso es que fue el propio Brühl quien, indirectamente, dio pie a la liberación del “Zemo Cut” en una entrevista ofrecida recientemente a Entertainment Weekly. “Fue demasiado gracioso. [Ese momento] fue improvisado cuando vi la gente bailando, volviéndose loca. Sentí el ritmo y pensé, Zemo estuvo en una cárcel alemana por años, así que necesita relajarse un poco y mostrar sus movimientos. ¡Hagámoslo!”, precisó.

“Disfruté mucho la reacción de Anthony y Sebastian al verme. Aún así, estaba 100 por ciento seguro que lo iban a editar [del show]. Me sorprendió mucho y me alegró ver que lo dejaron. Fue un baile largo. Hay mucho más, pero lo cortaron hasta ese breve momento. No sabía lo que estaba pasando, pero recibí todos estos mensajes de amigos riendo a carcajadas”, agregó Daniel Brühl.

“Mis amigos que me conocen bien saben que soy un bailarín apasionado, pero tímido en la pista de baile pero que tiene varios movimientos diferentes. Ese es mi lado español activándose y haciendo movimientos estilo matador, flamenco o incluso hasta poniéndome de rodillas. Sí que suele ser vergonzoso para mis amigos”, finalizó el actor sobre el papel que vuelve a interpretar para Falcon y el Soldado del Invierno .