Un hombre británico se convirtió en la primera persona en el mundo en culminar una maratón en cada uno de los 196 países reconocidos por la ONU. Su principal objetivo es beneficiar la investigación y apoyar la lucha contra el cáncer de próstata.

Se trata de Nick Butter, un banquero de Bristol (Inglaterra) que el sábado pasado se hizo con este impresionante récord al cruzar la línea de meta de una maratón que tuvo lugar en Grecia.

Su larga travesía empezó cuando el hombre, quien es corredor profesional desde hace cinco años, participó en una maratón en el desierto del Sahara en 2016. Fue allí que conoció a un sujeto llamado Kevin Webber. Sin saberlo, su vida cambiaría para siempre.

"[Kevin] y yo realmente nos entendimos, era una de esas personas increíblemente inspiradoras sin realmente tener que decir mucho. Me lanzó esta bomba de que tenía cáncer de próstata terminal", dijo Nick al portal LADbible.

"Fue un shock porque era un tipo muy feliz y demasiado entusiasta. Tuvimos estas increíbles conversaciones en el desierto. Fue una semana increíble. Salí pensando: '¿sabes qué? La vida es corta'", continuó.

"Ya estaba siguiendo mis sueños y haciendo algo que amaba al correr. Así que pensé: 'Intentemos y hagamos algo que recaude dinero para el cáncer de próstata y para Kev'", agregó.

Fue entonces que Butter planeó un viaje por todo el mundo siendo parte de competencias de atletismo. Asimismo, se fijó un objetivo de recaudar 250.000 libras (más de 320 mil dólares) para la organización Prostate Cancer UK.

El viaje inició con una carrera en Canadá, pero Nick pasó dos años previos planeándolo todo con un equipo de logística de 30 personas. Por otra parte, el joven lidió con todo tipo de obstáculos en el camino.

"Me mordió un perro, me asaltaron, me robaron a punta de cuchillo, me pusieron en una celda", dijo Butter. Por otra parte, tuvo experiencias que cualquier amante de la adrenalina adoraría vivir. "La cantidad de personas increíbles que conocí... ni siquiera puedo comenzar", recordó. "Me han hecho medallas talladas a mano con mi cara. He pasado corriendo por un volcán en erupción en Guatemala... hay tantos recuerdos brillantes", agregó.

Nick contó también que ha luchado con temperaturas extremas, como máximos de 60°C en Kuwait y mínimos de -25°C en Canadá. Además, ha sufrido agotamiento extremo por dormir poco e intoxicación alimentaria unas ocho veces.

A pesar de todo, a este deportista jamás se le ocurrió rendirse. Al día de hoy, continúa buscando recaudar la cantidad de dinero que se puso como meta, el cual será utilizado para tratar una enfermedad tan difícil como es el cáncer.

¿Deseas saber más sobre Nick Butter y apoyar a su noble causa? Ingresa a este enlace.

TE PUEDE INTERESAR: