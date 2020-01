“Los perros no son todo en nuestra vida pero ellos la hacen completa”, decía el fotógrafo, escritor, conservacionista de la vida silvestre y personalidad televisiva estadounidense Roger A. Caras; sin embargo, existen personas que son capaces de desprenderse de ellos sin imaginarse que nosotros somos todo para la vida de ellos, dejando un vacío enorme en su corazón.

Una inspiradora historia nos llega desde Australia donde una perrita de raza labrador de 10 años, que fue abandonado en una perrera porque sus antiguos dueños no lo querían porque era ciego, finalmente pudo encontrar una amorosa familia que la recibió con los brazos abiertos y le dio ese sentido de pertenencia que tanto anhelaba.

Todo comenzó cuando el grupo Labrador Rescue, cuyos voluntarios abren las puertas de sus casas para cuidar a los perros rescatados de esta raza en particular, dio a conocer el caso de ‘Dumpling’ en un intento desesperado de hallarle un nuevo hogar después de que fuera abandonara por sus antiguos dueños al parir una camada de cachorros.

“Lamentablemente, fue abandonada en la perra a mis 10 años, ciega, con sobrepeso y sola. Desde que estuve bajo cuidado, he perdido más de 13 kilos, así que me gustaría que una nueva familia me ayudara a seguir este viaje de pérdida de peso”, se leía en la publicación de Facebook que se volvió viral.

“Como pueden darse cuenta no tengo ojos; tuvieron que sacármelos ya que me causaban mucho dolor”, añade el emotivo mensaje, recalcando que pese a la discapacidad que padece, la adorable mascota “no necesita mucho en la vida, solo un cálido hogar” en el cual pueda “disfrutar sus últimos años”.

Sin imaginarlo, el caso de ‘Dumpling’ se convirtió en tendencia en Facebook , provocando que el grupo Labrador Rescue recibiera una oleada de solicitudes de adopción. Afortunadamente, la mascota no tuvo que esperar mucho tiempo ya que una familia se mostró dispuesta a darle la bienvenida como su nueva integrante.

‘Dumpling’ ahora pasa sus días en su nueva casa junto a la familia Ingebrigtsen en el sureste de Queensland, después de un exitoso primer encuentro con sus flamantes dueños y su hermano perruno ‘Bob’, otro Labrador de color chocolate que fue el encargado de darle la bienvenida correspondiente.

“Ella es muy adorable, realmente estamos agradecidos de que se nos haya dado la oportunidad de cuidarla y darle la maravillosa vida que se merece”, señaló su nueva propietaria Debbie Ingebrigtsen al noticiero australiano Seven News. Sin duda, una emotiva historia con un merecido final feliz.

VIDEO RECOMENDADO

“Tattoo do Bem”: Los tatuajes que pueden salvarte la vida

"Tattoo do Bem": Los tatuajes que pueden salvarte la vida

TE PUEDE INTERESAR

MIRA MÁS VIDEOS

Lanzan una cerveza la imagen del Chapo Guzmán

El centro cultural que devolvió el brillo a una antigua estación de trenes en Perú

Insólito: Coche fúnebre pierde ataúd en plena avenida