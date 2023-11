En la víspera de la Navidad de 2010, Neil Jones, un británico de 59 años retirado de su trabajo como instalador de azulejos, experimentó un giro extraordinario en su vida. Este hombre no solo ganó el premio mayor de la lotería, sino que también se convirtió en un jugador profesional de billar, lo que marcó el comienzo de una nueva y emocionante etapa en su vida. Esta es su historia viral.

El mundo de Neil cambió para siempre cuando ganó la asombrosa suma de £2.4 millones (equivalente a $2.9 millones de dólares) en la lotería hace más de una década, según informó la BBC. En ese momento, Neil reveló al National Lottery británico que apenas tenía £13 (alrededor de $15.81) ahorrados.

Aunque Neil Jones había incursionado en el mundo del snooker cuando era adolescente, un deporte que guarda similitudes con el billar, llevaba décadas sin tocar un taco de billar, como él mismo confesó al National Lottery.

Sin embargo, tras celebrar su golpe de suerte con amigos en un salón de billar local, Neil tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: comprar su primera mesa de billar, según informó la BBC. “Tomé un taco, di un par de golpes y luego volví a casa para medir nuestro comedor y poder comprar una buena mesa de billar”, compartió Neil con el medio de noticias.

Le cambió la vida

Lo que siguió a esa decisión fue una odisea de “miles de horas” de entrenamiento, que Neil solo podía permitirse gracias al impactante premio de la lotería. En sus propias palabras a la BBC, Neil comentó: “Ganar la lotería me permitió dedicar esas horas. Si no hubiera ganado, no habría podido comprar la mesa ni habría tenido tiempo; todavía estaría de rodillas instalando azulejos”.

Neil Jones le contó al National Lottery que deseaba una nueva afición para disfrutar de su recién adquirido tiempo libre. Además del billar, también se aventuró en el mundo del buceo. “Ganar la lotería me permitió dedicar esas horas”, dijo al citado medio. Su historia es un testimonio del poder transformador de las oportunidades inesperadas que la vida puede presentar.

Durante la pandemia de COVID-19, cuando otros no podían jugar al billar en bares y salones, Neil aprovechó al máximo la posibilidad de practicar en su hogar. Rápidamente ascendió en las clasificaciones al participar en competencias locales, según relató al National Lottery.

A principios de este año, Neil Jones fue elegido para representar a Inglaterra en un torneo de Naciones en casa. El punto culminante de su arduo trabajo y su amor por el billar se verá reflejado el próximo mes cuando capitanee el equipo B1 de Inglaterra en los Campeonatos Europeos en Malta.

“Cuando gané la lotería, no me quedaba mucho dinero en el mundo, y ahora estoy capitaneando a mi país”, expresó Neil Jones. Su historia es un testimonio inspirador de cómo la vida puede dar un vuelco inesperado, llevándonos desde un modesto taller de azulejos hasta la emocionante y competitiva arena del billar profesional, demostrando que nunca es demasiado tarde para perseguir tus sueños y pasiones.

SOBRE EL AUTOR Oscar Guerrero Periodista. Estudió Comunicación en la Universidad de Lima. Diez años de experiencia en medios digitales. Actualmente se desempeña como redactor del Núcleo de Audiencias de El Comercio.

