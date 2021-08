En los últimos años un término se ha vuelto viral en las redes sociales, sobre todo en Facebook. “Karen”, que en la actualidad hace referencia a las mujeres que conviven con gatos, cuyo origen tiene detrás de si una conmovedora historia que data desde hace más de 20 años.

Todo comienza un 30 de marzo de 1996, cuando en el barrio de Brooklyn, Nueva York, arreciaba una tormenta de nieve, en medio de la cual se produjo un intenso incendio que se originó en un garaje abandonado que fue cogido por traficantes y consumidores de drogas.

En ese momento, David Giannelli, bombero que se encontraba en la zona del desastre, notó que una gata entraba en repetidas veces del lugar ¿Cuál era su objetivo? Sacar a cada uno de sus cachorros. Sin embargo, en sus últimas incursiones el humo la estaba afectando seriamente. Logró salvarlas a todas.

Karen Wellen recuerda a Scarlett como un animalito sociable. (Foto: Facebook)

Giannelli recogió a la gata y sus crías para luego darlas a la North Shore Animal League para que se hiciera cargo de esta familia gatuna (de los 6 cachorros, 1 falleció producto de las heridas del incendio) mientras los curan y les encuentran una familia adecuada.

Sin embargo, el albergue fundando en 1944 tenía un gran problema: pues no era que le faltaran solicitudes para la adopción, todo lo contrario, les sobraron, al punto de haber recibido más de 6 mil candidaturas en tan solo un mes.

Esta historia, en su momento, se hizo conocida gracias a la televisión al punto que a Scarlett (nombre con el que fue bautizada la gata) y sus cachorros se les pagó un boleto de avión en primera clase a la ciudad de Chicago para ser parte del entonces popular programa de la conductora Oprah Winfrey por motivo del Día de la Madre, pero North Shore Animal League se negó.

Scarlett fue una madre gatuna que salvó a sus 6 cachorros de un incendio. (Foto: Facebook)

Entre las miles de solicitudes, finalmente, quedaron 5 personas como finalistas, al poco tiempo solo tres, entre estos se encontraba Karen Wellen, la neoyorkina que, finalmente, ganó la adopción de Scarlett en 1996.

Wellen era una publicista que, tiempo atrás, tuvo un accidente de coche, quien años después relato sobre la adopción: “Creía que no iba a tener ninguna opción para adoptarla. Estamos hablando de miles y miles de cartas, en una época en la que no se utilizaba la tecnología como se hace hoy. Poca gente tenía Internet, smartphones o impresoras”.

Recuerda que, cuando por fin se dio la adopción de la felina tuvo, inclusive, cobertura por la BBC, siendo también la primera vez que tuvo contacto con Scarlett y observar sus colores reales.

Wellen logró la adopción de entre miles de solicitudes. (Foto: Facebook)

“Tenía una mirada humana. Era una gata muy expresiva. Era muy lista y muy cariñosa. Salía a recibir a todas las visitas. Todo el mundo podía acariciarla, todo el mundo podía cogerla (…) Pienso siempre en ella (…) le encantaban las cámaras”, recuerda Karen Wellen sobre la personalidad de Scarlett.

Sin embargo, como todo ser vivo en esta vida, la gata vivió con la mujer hasta el 11 de octubre de 2008, fecha en que falleció, ante lo cual su dueña abrió una página en Facebook que supera en la actualidad los 23 mil seguidores.

Tras esto, la leyenda de la heroica mamá gatuna, Scarlett, comenzó a crecer en las redes sociales, sobre todo en la región de Iberoamérica, con lo cual también se extendió la acuñación del término “Karen” para describir a una mujer que convive con gatos, a su vez, contar con dones relacionados a estos felinos como la superioridad moral, ironía, gracia natural y displicencia.

Scarlett falleció el 11 de octubre de 2008. (Foto: Facebook)

Inclusive, para los hombres que viven con gatos y adoptan ciertos rasgos de estos animales se les denomina “Karen Macho”.

Karen Wellen explica que al inició no entendía por qué su nombre era asociado a este tipo de personas: “Hace algún tiempo empecé a darme cuenta de que entraban nuevos seguidores desde México, Chile, Colombia. No entendía el motivo. Un seguidor me escribió y me explicó. Me parece divertido y más teniendo en cuenta que en los Estados Unidos Karen es poco menos que un insulto, porque se refiere a una mujer de clase media-alta arrogante, agresiva. Me hizo mucha ilusión que millones de personas le daban un significado distinto”.

A pesar de esto, Wellen confiesa que hasta la fecha tiene dudas sobre si volver a adoptar un gato teniendo aún tan presente a Scarlett: “Mis días ahora son complicados. He perdido a mis padres en dos años, tengo problemas de salud (…) de momento seguiré cuidando de las colonias callejeras a las que atiendo”.

Desde entonces, Karen Wellen creó una página en Facebook para recordar a Scarlett. (Foto: Facebook)

Finalmente, Karen mantiene actualizada la página dedicada a Scarlett con fotos de gatos y otros animales que se encuentran en Nueva York, pero se niega a abrir cuentas de Tik Tok, Twitter o Instagram: “Intento mantenerlo lo más sencillo posible”.

