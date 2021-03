Tras haber estado tres días desaparecida, la pequeña Maia B., de siete años, fue encontrada sana y salva junto a su captor, quien fue detenido por el delito de sustracción de una menor.

Si bien, los momentos de angustia terminaron para los familiares de la niña, te contamos toda la historia sobre este caso que levantó no sólo a los ciudadanos de Buenos Aires, sino también a todos los argentinos, quienes estaban pendiente de la situación de la nena.

SE GANA LA CONFIANZA DE LA MADRE Y SU HIJA

Para poder llevarse a la menor, Carlos Alberto Savanz, conocido como ‘Carlitos’, se ganó la confianza de Estela Beloso, la madre de Maia, quien vivía con su hija en una carpa junto a la autopista Dellepiane por el Parque Avellaneda.

De acuerdo con los vecinos, el sujeto de 35 años se acercaba a ellas regalándoles alfajores, caramelos y todo tipo de dulces. Fue entre esos obsequios que habría ideado la manera de llevársela sin su progenitora.

LA DESAPARICIÓN

El lunes 15 de marzo a las 8:40 de la mañana fue la última vez que vieron a la niña. Su madre, quien también vive con sus otros hijos en la precaria carpa, denunció la desaparición, luego de que su pequeña había salido temprano con un cartonero de apellido Savanz, pero aún no regresaban.

Ese mismo día, al promediar las 4:20 de la tarde, una prima de Maia llamó al 911 para iniciar con la búsqueda. Es así que la policía llega para entrevistar a Estela Beloso.

El Ministerio de Seguridad de Argentina activó el “Alerta Sofía”, . (Captura de video/TN).

OPERATIVO POLICIAL

Los efectivos policiales empezaron con las indagaciones sobre el paradero de la menor iniciando un operativo por asentamientos y barrios de la zona cercana donde fue secuestrada, posteriormente siguieron por la zona oeste del Gran Buenos Aires y luego Luján.

Al no obtener respuesta, se creó un Comando Unificado y se activó la “Alerta Sofía”, un programa para búsqueda de menores, cuyas vidas corren peligro. Al rescate se unieron cerca de mil agentes, y se dispuso que perros adiestrados y dos helicópteros ayudarán.

RECORRIDO QUE HIZO EL CAPTOR CON LA NIÑA

Debido al inminente peligro que corría Maia, se pidió a las autoridades locales visualizar las cámaras de seguridad de la ciudad para ver por dónde había huido junto a la niña. Fue así como se supo los lugares por donde habían estado. En las imágenes se ve a Carlos Savanz trasladando a la pequeña de siete años en una bicicleta con un canasto de plástico en la parte trasera.

En la ciudad de Buenos Aires, un total de 37 cámaras grabaron el recorrido que hizo Savanz con la menor. En una de ellas se les ve frente a las vías del Ferrocarril Belgrano Sur. Antes, se había deshecho de la bicicleta en la que primero habían usado, donde aparece ella parada detrás de su secuestrador.

En otra de las imágenes que se pudo visualizar se ve al individuo llevando a la nena en la parte trasera, pero tapada con una caja de cartón.

HALLAN BICICLETA

Durante la búsqueda, el abogado de la familia de Maia, Rodolfo Baqué, dio a conocer que la Policía había encontrado en un descampado una bicicleta que Savanz había utilizado al inicio cuando se llevó a la menor.

“La reconoció la mamá de Maia. Este chacal [así definió a Savanz] le prometió a la mamá que se la iba a regalar, pero ella no la quería”, manifestó.

El hombre que secuestró a Maia fue generando confianza en el último mes y, según contaron los familiares, habría dicho: “dejame llevar a la nena que le voy a dar una bicicleta nueva”. (Foto: La Nación de Argentina / GDA).

ENCUENTRAN A MAIA

La pequeña Maia Beloso fue encontrada en la ciudad bonaerense de Luján, en inmediaciones de la universidad local. Ella estaba junto a su captor en la bicicleta en la que se trasladaron ambos. Un llamado al 911 alertó de la presencia de ambos.

Un vecino identificado como Eloy que se percató del hecho grabó la intervención. “Yo estaba ahí de casualidad. Cuando lo paran, lo empiezan a requisar. En ese momento, se cayó la bicicleta y la nena salió. El tipo estaba como desorientado, no reaccionaba a lo que le decían. Los policías también estaban sorprendidos, pero actuaron con rapidez. Enseguida, la mujer policía se hizo cargo de la nena, y el hombre policía se encargó de detener a este hombre”, señaló al canal TN.

Tras ello, llevaron a la menor al Hospital Municipal de Luján, donde pasó una revisión médica a cargo del Cuerpo Médico Forense. Después fue llevada a la sede del Comando de Patrullas de Luján, lugar a donde se apersonaron profesionales del Servicio Local de Protección de Derechos de Niñas y Adolescentes. Posteriormente, hicieron que converse con su mamá, a quien le preguntó cuándo iba a ir a verla y que la extrañaba mucho. Ella podrá reencontrarse con su progenitora una vez que un médico legista constate su estado de salud y pase por análisis psicológico.

En tanto, la abuela de Maia dijo que su nieta habría seguido bajo engaños a su captor. “Yo no le voy a decir a nadie que mi hija no se droga, pero a su hija la tenía como una reina. Teníamos miedo de que la mate, de no encontrarla, pero por suerte está muy bien”.

¿QUIÉN ES SU CAPTOR CARLOS SAVANZ?

Según información que obtuvo Infobae, Carlos Savanz fue denunciado en marzo del año pasado por abusar de una menor de su familia. La denuncia fue presentada por su anterior pareja.

Después de la acusación por “tocamientos”, los funcionarios calificaron el delito como abuso sexual simple y ordenaron realizarle una cámara Gesell a la agraviada, pero esta nunca se llevó a cabo y el sujeto se dio a la fuga.