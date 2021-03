A sus 34 años de edad, Marilú Bonillas, una enfermera de El Salvador, pedalea varios kilómetros todos los días para llegar a su trabajo. Ella se vio en la obligación de aprender a manejar bicicleta para no ser discriminada en el autobús. Esta es su historia viral.

En diálogo con Noticias Telemundo, de acuerdo a un video publicado en el canal oficial de YouTube de la citada fuente, exactamente hoy, 17 de marzo de 2021, la mujer sostuvo que nunca había intentado andar en bicicleta, pero la pandemia afectó su vida.

Y es que ella, debido a su profesión, era discriminada cada vez que subía a un autobús. “Se sentaban en la orilla para que uno no se sentara a la par. Como que uno es el virus pues”, manifestó. Pero eso no fue todo, ya que contó que un pasajero se atrevió a agredirla. “Pues tiró la escupida y me cayó en el uniforme”, agregó.

Marilú Bonillas es enfermera de la unidad de pediatría del Hospital Nacional San Juan de Dios de San Miguel. Ella no ha tenido contacto con los pacientes de COVID-19; sin embargo, ha sido discriminada. Su hijo Isaías, de 15 años, al enterarse de la situación, decidió ayudarla.

Él fue quien le prestó su bicicleta y le enseñó a manejarla. Aunque aseguró que su madre se cayó muchas veces, ahora ya la conduce todos los días para llegar a su trabajo, evitando ser discriminada y de paso ahorrando dinero.

A pesar que desde hace 10 años la mujer atiende a los niños del mencionado nosocomio, no tiene una plaza permanente, por lo que cuando no está en turno, se desempeña como artesana de figuras de barro, que comercializa. Su historia, además de generar gran impacto en YouTube, ha llamado la atención en otras redes sociales.

