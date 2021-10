Cuando la profesora Sharon Burns se levantó un día en la mañana para ir a trabajar, nunca se imaginó que en las redes sociales habría todo un revuelo por una publicación que hizo en su Instagram de trabajo. Su historia se hizo viral por evidentes motivos.

Específicamente hablando, son los padres de Eden High School en St. Catharines, Ontario quienes lanzaron una petición para que la directora Sharon Burns deje la escuela, alegando que había compartido un “símbolo satánico” en su perfil de trabajo.

Lo que ellos no sabían, es que Burns es una fan incondicional de la legendaria banda británica Iron Maiden, y que la imagen que compartió en realidad era un símbolo de la banda que muchos reconocieron cuando se hizo viral esta historia:

Sharon Burns subió una foto con la mascota de Iron Maiden lo que provocó que un grupo de personas pidiera su destitución (Foto: Change.org)

“Como se supone que todas las comunidades y escuelas tienen que ver con la bondad, la EQUIDAD y la INCLUSIÓN, esta exhibición de símbolos satánicos se burla y aísla a grandes segmentos de la comunidad en la que trabaja y claramente no defiende ninguno de esos valores”, se lee en la petición, que fue creado por la madre Debbi Lynn, señaló iHeart Radio.

Para los padres que firmaron la petición, más de 500 en total, el número 666 se usa para representar al diablo, pero lo que no sabían es que la banda lo utiliza mucho en sus portadas, en especial en su álbum “The Number of the Beast”.

La publicación de Burns parece haber sido eliminada de su cuenta de Instagram en medio de todo el conflicto que provocó con los padres de familia. Aquellos que apoyan a la directora Burns, crearon otra petición mencionando lo grandiosa que es como docente en la institución educativa. El pedido llegó a casi 19 mil firmas y sigue subiendo ahora que la historia se volvió popular en las redes sociales.

