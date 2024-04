Una de las situaciones más aterradoras que puede vivir una madre es darse cuenta que el ser que más ama en el mundo desapareció de su lado. En muchas ocasiones me ha sucedido que salgo a pasear con mis sobrinos o primos y no les despego la mirada de encima o les pido que no me suelten la mano para evitar una desgracia. Lamentablemente la protagonista de esta historia tuvo una experiencia desagradable al perder a su hija de 3 años en un museo, pero en su desesperación logró recordar un truco o ‘hack’ que vio en TikTok y que le permitió ubicarla más rápido. Ella compartió lo que hizo para que más personas sepan cómo actuar para localizarlos lo antes posible. Este caso sucedió en Ohio, Estados Unidos, y aquí te cuento los detalles.

El poderoso consejo de una madre que perdió a su hija

Todo se remonta a marzo de 2023 cuando Krista Piper Grundey, de 36 años, y sus dos hijos estaban en el espacio de juegos de un museo que frecuentan habitualmente y Lily, desapareció de su vista. Ella contó el caso en su cuenta @krista.piper y, debido a la gran cantidad de visualizaciones y comentarios fue contactada hace unos días por USA TODAY para que explique su poderoso consejo.

“Perdí a mi hija de 3 años en un lugar de juegos. Estoy tan feliz de haber visto ese tiktok de qué hacer cuando tu hijo desaparece. La encontré rápidamente alzando la voz y diciendo una descripción de lo que vestía. Debería haber agregado su edad o color de cabello, pero la descripción de la niña con una camisa rosa de Minnie Mouse logró encontrarla”, indicó en su publicación que cuenta con más de 700 mil visitas.

En conversación con el medio estadounidense, la madre recordó lo que pasó ese día. Tras no verla a su lado “empecé a llamarla por su nombre”, pero fue ahí donde “se encendió una pequeña bombilla en mi cabeza”, pues recordó un TikTok que había visto un año o más antes del incidente donde una madre que perdió a su hijo en una tienda de comestibles daba un poderoso consejo.

“En lugar de gritar el nombre del niño, gritó la descripción de lo que llevaba puesto y pudo encontrarlo mucho más rápido”, compartió Grundey. Entonces no dudó en gritar entre la multitud: “Niña, camisa rosa, camisa rosa de Minnie Mouse”.

Fue ahí donde más mamás presentes repitieron la descripción de la pequeña perdida y sintió que tenía un ejército detrás de ella ayudándola hasta que una mujer gritó señalando a Lily.

Krista Piper Grundey calcula que su hija estuvo perdida unos dos minutos, pero que se volvieron una eternidad; sin embargo, su historia tuvo un final feliz y de aprendizaje. “Esperemos que esto llegue a otros padres” porque a pesar que “cuido a mis hijos con diligencia, nos podría pasar a cualquiera de nosotros”.

En su publicación en TikTok muchas madres comentaron las acciones que toman para cuidar a sus hijos en lugares público. “Tomo una foto cuando vamos a lugares concurridos por si acaso me olvido de lo que lleva puesto”, escribió una madre, mientras que otra agregó que “intento vestir a los niños con ropa llamativa cuando vamos a lugares grandes”.

#parentsoftiktok #playplace ♬ original sound - Krista | Booktok | Home life @krista.piper I lost my 3 year old todah in a play place and thank god for tiktok - I’m so happy i saw that tiktok of what to do when your kid goes missing. I found her fast by raising my voice and saying a description of what she was wearing. Should have added her age or hair color but the description if little girl with pink minnie mouse shirt got thr job done finding her. #parents

¿Qué hacer si su hijo desaparece?

La Oficina de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia, que depende del Departamento de Justicia de los Estados Unidos (OJJDP), explica que lo primero es gritar la descripción de su hijo para luego contactar al personal si están en un lugar público y llamar a la policía si no localizan al niño de inmediato.

“Las fuerzas del orden deben dirigir los esfuerzos de búsqueda para asegurarse de que se realice correctamente”, agregan haciendo énfasis en la importancia de actuar rápido “debido a que el tiempo es un factor crítico en el esfuerzo de búsqueda y recuperación, se debe solicitar equipo y personal al inicio del proceso”. La OJJDP brinda pautas niños desaparecidos por menos de 24 horas aquí .

3 historias de niños en Estados Unidos que también puedes leer

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.