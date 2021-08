Crystal Straus, una mujer de Ohio, Estados Unidos, se encuentra en el centro de la noticia tras contraer matrimonio con el hombre acusado de matar a su medio hermano en 1980. La pareja aprovechó que John Tiedjen se encontraba con arresto domiciliario para intercambiar votos.

John fue declarado culpable en 1989 de matar a su mejor amigo, Brian McGary, quien se había ido a vivir con la familia del primero cuando tenía 15 años, informó The Washington Post. En ese entonces, Crystal tenía 12 años. Debido a la cercanía, también conocía a Tiedjen.

De acuerdo a los relatos de los novios, la relación habría iniciado luego de que Crystal, la novia, le escribiera una carta a John mientras este se encontraba en prisión, diciéndole que lo perdonaba por cualquier delito cometido. El hombre respondió, diciéndole que él no había asesinado a su hermano, y desde aquel momento, mantuvieron contacto.

Después, ella lo visitó en la prisión y se sorprendió con su amabilidad. Él, en tanto, aseguraba que era inocente y le pidió a Crystal que investigara las pruebas. La mujer le creyó.

En la víspera del Año Nuevo de 2020, Straus le dijo que lo amaba y él respondió de la misma manera, pidiéndole además que se casaran.

“Con todo mi corazón la amo, no hay nadie más en quien piense, y quiero estar con ella toda mi vida. Y le escribí una carta y le dije que no lo había hecho, eche un vistazo a estas cosas. Yo también creo en Dios y sé muchas cosas al respecto, pero no lo hice”, dijo John a News 5 Cleveland.

Fue así que, luego de no encontrar mayores evidencias en la muerte del medio hermano de Crystal, John fue liberado el pasado 22 de julio. Tras ello, la pareja se casó, y ahora están a la espera de un nuevo juicio.

Ante esto, la mujer dijo: “Superaremos esto. Va a ser un desafío, no hay duda al respecto. No es un cuento de hadas, pero es tan genuino”.

De acuerdo al fiscal de la ciudad, el caso aún está en investigación. Asimismo, cuenta con las pruebas de que John le habría pedido a un amigo que despareciera el arma homicida con la que mató al hermano de Crystal, pese a que la defensa del acusado sostiene que el fallecido se habría suicidado.

