Si eres una persona activa en Internet, seguramente estás al tanto de cómo las redes sociales se convierten en escenarios frecuentes para exponer casos de infidelidad. Por ejemplo, se ha difundido el caso de una mujer que descubrió la traición de su novio mientras él le proponía matrimonio, y más recientemente, se ha conocido el relato de una joven que modificó los ajustes de su red Wi-Fi para detectar a una persona deshonesta. Hace algunos días, sorprendió en TikTok la historia de Megan (@meg.c.mcgee), una estadounidense que afirma haberse enterado del engaño de su esposo gracias a Strava, una aplicación de seguimiento de actividades físicas en donde las personas comparten sus rutinas y competiciones.

En su relato, la mujer explica cómo el aplicativo permite a los usuarios compartir sus rutas de carrera, revelando no solo su actividad física, sino también sus ubicaciones.

“Lo importante a tener en cuenta sobre Strava es que comparte tu mapa con la gente”, indicó. “Entonces, si tienes una cuenta pública de Strava, o si permites que alguien te siga en Strava, entonces podrá ver dónde estás corriendo, tu línea de principio a fin”.

Cierto día, cuando su esposo regresó de hacer ejercicio, Megan notó un aumento repentino en sus carreras y cómo su comportamiento pasó a ser uno evasivo, algo que le generó sospechas.

“Encuentras todo lo posible para obtener respuestas. Y escuche a este hombre, como la mayoría de los que hacen trampa, se creen astutos y tratan de ocultar sus trampas lo mejor que pueden”, señaló. “Empiezo a convertirme en detective del FBI”.

Después de que su esposo mencionara la necesidad de “un descanso en la relación”, Megan decidió iniciar una investigación.

Utilizando la información disponible en Strava, comenzó a revisar las rutas de carrera de su esposo y pronto encontró pistas preocupantes: descubrió que sus carreras comenzaban en su hogar pero terminaban en la residencia de otra mujer, que resultó vivir a solo media milla de distancia.

Otros usuarios compartieron sus propias experiencias

Como prueba adicional, Megan mostró una captura de pantalla del mapa con la ruta que tomó su esposo durante su rutina.

“A pesar de esto no me contó toda la historia. Seguro que me dio mucha tranquilidad sobre con quién me estaba engañando y qué estaba haciendo todas esas veces que estuvo fuera. Así que sí. He aprendido a utilizar Strava bastante bien. Strava, si buscas ofrecer patrocinios, conozco los pormenores de tu aplicación”, agregó.

El video de Megan no solo se volvió viral, sino que también atrajo la atención de un empleado de Strava, quien expresó su interés en compartir la historia con sus colegas.

Otros usuarios también compartieron experiencias similares, revelando que aplicaciones como Venmo, Airbnb, Spotify y Netflix también han sido utilizadas para descubrir engaños.

“¡Mi tía descubrió que mi tío también hacía trampa a través de Strava!”, escribió una persona. “Él pausaba sus paseos en un lugar determinado e iba a su casa”.

