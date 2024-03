Una mujer de Estados Unidos compartió una historia aterradora sobre su reciente estancia en un hotel ubicado en Dallas, Texas. Grace Blair, conocida en TikTok como @gracebblair, mencionó que había estado en ese establecimiento en ocasiones anteriores sin problemas; sin embargo, su última visita fue diferente, ya que hizo un inquietante descubrimiento mientras estaba en el baño. En un video, compartió detalles del incidente, el cual generó una amplia variedad de comentarios entre los usuarios de la red social mencionada.

“Aquí está la historia de lo más aterrador que me ha pasado jamás y una lección sobre por qué es necesario tomar precauciones cuando te hospedas en un hotel, especialmente si estás solo”, empezó diciendo la joven, cuyo relato superó las 850 mil visualizaciones.

Grace, quien llegó al lugar por motivos laborales, se registró alrededor de las 11 pm. Ya en su habitación, decidió darse una ducha para refrescarse después de un día agotador; no obstante, mientras se duchaba, se dio cuenta de algo espeluznante: alguien había dejado un mensaje en el espejo de su baño, el cual se hizo visible gracias al vapor del agua.

“Aquí detrás hay una cámara”, decía el texto, decorado con pequeñas marcas de explosión.

Asustada, Blair llamó a uno de sus superiores y este le aconsejó que abandonara la habitación de inmediato. A pesar de dirigirse a la recepción en busca de ayuda, le dijeron que no podían cambiarla de debido a que el hotel “estaba lleno”.

Al verse sin más opciones, la joven se vio obligada a conducir hasta otro hotel, a unos 30 minutos de distancia en medio de la noche.

La situación no fue muy diferente en su nuevo hotel

Ya en su nueva habitación, se puso en contacto por su novio, pero mientras conversaba con él recibió una llamada del teléfono fijo. Aunque pensó que se trataba de algún trabajador del lugar, pronto descubrió que estaba equivocada.

“Al otro lado del teléfono se oye la voz de un anciano que dice: ‘¿Hola? Te he visto en Dallas. Quería hacerte saber que pensaba que eras bonita, Grace’”, recordó la chica. “Entonces él sabía mi nombre. Mi corazón cae hasta el fondo de mi estómago”.

Aterrorizada, Grace decidió llamar a la policía, pero no pudieron hacer mucho ya que el hombre no la amenazó directamente y no había pruebas concretas de algún delito.

Posteriormente, pidió el registro de llamadas al encargado del hotel, pero le dijeron que el sistema no había captado nada. “Estoy como enloqueciendo, llorando. Obviamente, eso no es cierto”, señaló.

Al final, la joven se quedó en el apartamento de un compañero de trabajo que vivía cerca. “No vayas a hoteles a menos que sea absolutamente necesario”, concluyó.

El testimonio de Blair, como era de esperarse, generó una gran cantidad de reacciones entre los usuarios. Varios de ellos le pidieron presentar una queja para informar sobre lo sucedido, mientras que otros le pidieron compartir más detalles del incidente.

“¿Por qué dijeron que no recibiste llamadas? Eso me hubiera dado escalofríos”, escribió una persona. “Fue el chico de la recepción. Espero que hayas llamado al hotel a primera hora de la mañana y pedido al gerente que informe lo sucedido. Pueden sacar un video de vigilancia para ver si llamó a tu habitación”, comentó otra.

Gracias por visitarnos hoy. Espero que este contenido de video viral haya sido de tu agrado. Si deseas encontrar más contenido similar visítanos en Mag.elcomercio.pe. Te estaremos esperando.

Más historias

Te recomiendo ver este video

Presenció actividad paranormal pero nadie le creyó hasta ver el video. (Facebook | Jay Brown)