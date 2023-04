La familia Clark tiene una nueva miembro entre sus filas, pero este es un nacimiento especial para celebrarlo a lo grande porque Audrey, una hermosa bebé de dos semanas, es la primera niña nacida, sin exagerar, en más de 130 años, por lo que la tierna historia de estas personas llegó a millones haciéndose viral y ganándose las felicitaciones de los internautas.

Oriundos de Caledonia, Michigan, Estados Unidos, Carolyn y Andrew trajeron a este mundo a Audrey, quien es la primera hija de los Clark desde 1885: “fue una gran sorpresa para todos nosotros”, dijo el orgulloso padre a Good Morning America.

“Estoy como, ‘oh, es una probabilidad de 50-50 cada vez ¿Qué quieres decir?’ él dice: ‘no legítimamente, no hemos tenido una chica en nuestra línea directa en más de 100 años’. Le pedí a sus padres que confirmaran esa información y dijeron: ‘sí, no, no hemos tenido una chica en nuestra línea directa’. He tenido tíos y primos que han tenido niñas, pero en su linaje no hubo una niña”, dijo Carolyn.

Audrey es una verdadera bendición

Pero, más allá de la racha familiar, para los padres de Audrey ella es una completa bendición, pues atravesaron un aborto en enero de 2021: “cuando nos enteramos de que estábamos embarazadas, sinceramente, no nos importaba si íbamos a tener niño o niña. Estábamos agradecidos de estar embarazados, rezábamos por un embarazo y un bebé saludable. Fue solo la guinda del pastel que fuera una nena”, comentó la mamá de la pequeña.

Audrey Clark tiene dos semanas de nacida. (Foto: GMA)

Por ello, en setiembre realizaron la revelación de género acompañados de sus familiares más cercanos, la sorpresa fue un verdadero acontecimiento para todos: “lo mantuvimos en secreto para nosotros también. Así que asumí que sería azul en el centro de galletas, que sería otro niño en el linaje... Me sorprendió, creo que solo miré como si realmente fuera rosada. Así que fue una buena sorpresa para nosotros”, reveló Andrew.

En setiembre de 2022 se llevó a cabo la revelación de género. (Foto: GMA)

Finalmente, Carolyn sentenció: “estamos muy felices de que, finalmente, esté aquí y una vez más, que esté sana y que todo salió bien con el parto”, dijo a Good Morning America.