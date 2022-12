Lillian Droniak es una abuelita de 92 años de los Estados Unidos quien se ha vuelto viral en TikTok por contar que, sin pedir permiso, se coló en el funeral de su expareja, por lo que su presencia indignó a la familia del finado y su hilarante historia no tardó nada para hacerse tendencia, provocando millones de risas entre sus seguidores.

El último adiós para Bruce

Lillian es toda una estrella en esta red social, al punto que acumula 6 millones de followers donde hace relatos atrevidos, pero también algunos bailes de moda que son la sensación de todos, pero también sus experiencias siendo una nonagenaria, como las anécdotas con sus ex, en particular la de Bruce, dejando de lado los sentimientos encontrados.

“Enero, yo: ¿nuestro ex alguna vez deja de llamar?”, se lee en el video viral, tras lo cual vemos una lápida en cuya leyenda se lee: “noviembre, yo”. “Descansa en paz, Bruce, pero ahora no puedes llamarme”.

Mira aquí el video viral

“Él murió la semana pasada y quiero ir a verlo para poder decir ´hasta luego’. No quiero ponerme demasiado maquillaje. No quiero robarme el show”, tras lo cual nos muestra el atuendo que usó: “no quiero verme muy bien porque eso es un funeral”.

Pero, luego se dio cuenta que su presencia no fue bien vista: “creo que arruiné el funeral, pero qué bueno, Bruce, era guapo. Este es el atuendo que usé para el funeral de mi ex, pero no quería ser grosero y filmar esto en el cementerio”, declaraciones que sacaron carcajadas a más de 45.1 millones de tiktokers.

La molestia de la hija de Bruce

En un siguiente video, Lillian confesó que una mujer llamada Sue, supuesta hija de Bruce, había visto los videos donde hablaba sobre su difunto padre, por lo que le envió un correo electrónico reprochándole: “soy la hija de tu ex que acaba de fallecer. No puedo creer que hayas hecho una broma en TIkTok sobre su muerte en su funeral. Eres grosera y espero que dejes de ‘matar’ muy pronto... si sabes a lo que me refiero. Es tan icónico que fuiste al funeral de tu ex y lo mataste”.

@grandma_droniak i think i slayed the funeral but rip bruce you were handsome ♬ original sound - heyy

Esto no intimidó a la tiktoker nonagenaria, por lo que decidió enviarle un mensaje en uno de sus últimos videos: “nunca me arrepiento de haber matado, incluso si es en un funeral y parece que Sue no sabe cómo matar”.