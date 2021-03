Marilyn Hartman es una abuelita de 69 años de edad que ha conseguido ‘fama’ mundial por utilizar un increíble truco para viajar en avión sin gastar un solo centavo. Conocida por las autoridades como una “polizón en serie”, ha logrado recorrer Estados Unidos y Europa sin siquiera poseer una tarjeta de embarque. Esta es su ‘alucinante’ historia que quedó registrada en un video viral .

Durante 20 años Hartman mostró un gran talento para burlar a las autoridades aeroportuarias, a tal punto que logró acceder a 30 vuelos de manera gratuita y solo apelando a su simpatía, sin embargo esos días de fiesta, al parecer, ya llegaron a su fin. El pasado martes ella fue arrestada cuando se disponía a tomar un vuelo en el Aeropuerto Internacional O’ Hare de Chicago, Estados Unidos .

Y es que Marilyn Hartman violó nuevamente su libertad condicional, por un arresto previo en el año 2018. La justicia piensa juzgarla por un delito grave para que no pueda volver a escabullirse en los aviones. Pese a su extenso historial, ella contó que no es una “mente maestra del crimen”. E n conversación con CBS2, la abuelita contó que sus aventuras empezaron en el año 2002 .

“La primera vez que pude pasar, volé desde Chicago a Copenhague. La segunda vez volé a Paris”, contó la mujer. En Estados Unidos realizó vuelos internos a Seattle, Phoenix, Filadelfia, Atalanta o Jacksonville. La abuelita confesó a la Justicia que solamente caminaba entre los pasajeros, pasando cada control hasta llegar a la sala de espera. Tras ello subía al avión y buscaba un asiento sin ser descubierta.

“Lo que tengo que decir es que nunca he podido subirme a un avión sola. Siempre me dejaron pasar. Me refiero a que pude pasar por las líneas de seguridad sin una tarjeta de embarque”, contó Marilyn Hartman con algo de orgullo sobre sus incursiones como polizonte.

Ella fue detenida en Chicago luego que las autoridades recibieran la alerta que estaba violando su libertad condicional. | Foto: Chicago Police Department

En agosto de 2014, tuvo su primer altercado con la justicia en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Las autoridades la detuvieron después de haber volado desde San José sin boleto. Un juez le dictó libertad condicional, sin embargo al día siguiente apareció de vuelta en el aeropuerto. La policía la atrapó y la Justicia la condenó a seis meses de prisión.

Cuatro años mas tarde, al arribar al Aeropuerto de Heathrow, en Londres, procedente de Chicago, y sin ningún boleto en mano, fue detenida y enviada de regreso a casa. La sentenciaron a 18 meses de libertad condicional y asesoramiento sobre salud mental. Además, le prohibieron estar en cualquier propiedad del aeropuerto sin tener un boleto de avión existente.

Así, las autoridades ya estaban preparadas cuando vieron a Marilyn Hartman regresar al aeropuerto de O’Hare de Chicago en octubre de 2019. No poseía tarjeta de embarque, ni identificación y como violó la libertad condicional se le ordenó que permaneciera recluida sin derecho a fianza, sin embargo meses después la pandemia del coronavirus obligó a que fuera liberada de la cárcel pues una iniciativa oficial le favoreció al ser una detenida de bajo riesgo.

“Que ella pueda repetir eso una y otra vez, simplemente alucinante”, manifestó el experto en seguridad de la aviación Jeff Price. “Son los tipos de planes poco sofisticados que suelen ser los más exitosos”, añadió.