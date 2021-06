Un rapero en Estados Unidos vio cómo su carrera musical comenzó a despegar pese a encontrarse tras las rejas. Deonte Gaines, mejor conocido por su nombre artístico FNF Chop, produce, dirige e incluso aparece en videoclips desde el interior del Centro de Justicia de la Ciudad de Richmond, en Virginia. Esta es la historia de un artista literalmente “preso” de su fama.

Aunque su nombre empezó a hacerse notar con su sencillo ‘Walk Down’ lanzado en 2019 no fue hasta hace poco que la canción de FNF Chop –siglas de Family Never Folds, que podría ser interpretado al español como “La Familia Nunca Claudica”– se volvió tendencia en TikTok e incluso originó un ‘challenge’ de baile, todo mientras cumple su sentencia por haber violado su libertad condicional.

“Se hizo viral por cuenta propia. Los sellos discográficos comenzaron a llamar, Columbia me contactó, Alamo Records, Republic Records, Warner Records”, dijo el rapero desde el centro penitenciario de Richmond durante una videollamada de visita al noticiero del canal WJW, televisora afiliada a FOX, en la que habló sobre un reciente video hecho por sus fanáticos subido a YouTube en el que también piden su liberación con camisetas con el hashtag #FreeFNFChop.

Según precisó el cantante, esta iniciativa es una muestra de solidaridad después de haberse contagiado dos veces de COVID-19 durante su reclusión. Si bien no pudo estar presente durante la producción del videoclip, Chop cuenta que tomaba todas las decisiones desde su celda y hasta se animó a hacer una aparición virtual a través de la pantalla de un teléfono celular durante una videoconferencia con su madre.

Este éxito amasó más de 4′000,000 de reproducciones en Spotify, pero FNF Chop no se duerme en sus laureles y aseguró que no es el primero ni el último recluso en aparecer en videos desde la mencionada prisión gracias a las tabletas que les proveen para publicar videos y fotos de ellos posando o bailando tras las rejas. Consultado sobre si sus custodios están de acuerdo con eso, el rapero recalcó que ya “no pelean, ni discutimos, ni nos insultamos ni destruimos nada”.

El rapero precisó que con la pandemia de COVID-19, a los presidiarios no se les permite practicar deportes o hacer cualquier cosa, por lo que las tablets –de acuerdo a declaraciones de la alguacil Antoinette Irving de mayo pasado sobre este tema en particular– se han convertido en algo “crucial” para que puedan mantenerse en contacto con sus familias, abogados, educación y otros programas para su rehabilitación.

Pese a que las cosas parecen tranquilas, la prisión enfrenta una severa escasez de personal penitenciario y un problema de sobrepoblación de reclusos. Por eso, FNF Chop revela que ellos les dan “una mano” a sus custodios manteniendo su buena conducta, aunque recordó a sus seguidores que la cárcel no es un lugar bonito para estar y que lo primero que hará cuando salga de ahí será enfocarse en su carrera y asegurar el futuro de su familia.