En la actualidad, las redes sociales se han vuelto indispensables en nuestras vidas, actuando como una herramienta poderosa que nos mantiene conectados con nuestros seres queridos y nos permite compartir nuestras vivencias diarias; sin embargo, a medida que estas plataformas se han integrado más en nuestro día a día, surgen nuevas formas de expresar preocupaciones y enfrentar desafíos personales, como lo demostró un incidente reciente que se volvió viral en las redes.

Una mujer, cuya identidad se mantuvo en el anonimato, generó una gran controversia tras compartir un emotivo testimonio en un video en el que confiesa entre lágrimas que había sido olvidada por su hija en el aeropuerto de Utah, Estados Unidos.

“Mi hija me dejó olvidada aquí en el aeropuerto. Aquí en Utah. Se le olvidó que yo venía a visitarla. Se fue con sus amigas a cenar y a mí me dejó aquí. A mí nunca se me olvidó ella en ninguna parte”, reveló.

Además, la mujer indica que ella nunca fue una mala madre, por lo que nunca esperó que algo así le pasara. Finalmente, hizo un llamado para que otros jóvenes no imiten este tipo de comportamientos.

“Los hijos se olvidan bien fácil de las madres. A mí no se me olvidaba ella. En ningún momento se me olvidó. Me da tristeza porque yo o creí que eso me iba a pasar a mí, menos de ella”, agregó.

Madre rompe en llanto al ser olvidada por su hija en el aeropuerto. pic.twitter.com/mHZcCZ0kp7 — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) April 5, 2024

Así reaccionaron los usuarios

Sus palabras, llenas de emoción, conmovieron a miles de espectadores, quienes en su mayoría compartieron su indignación y simpatía en la sección de comentarios. Otros, sin embargo, cuestionaron su decisión de hacer público su problema en lugar de resolverlo en privado con su hija.

“Traten bien a sus madres, las mamás son sagradas, de ellas venimos al mundo, sufren para que nuestra vida llegue, como para andar haciéndoles estas cosas”, escribió un internauta.

“Mal hecho de la hija olvidarse pero en lugar de hacer drama agarrar un taxi e irse para la casa”, señaló otro.

“En este caso le doy la razón a la señora, no es por deberle m, pero si invitas a alguien, así sea quien sea, pues lo atiendes, si no mejor no invites”, agregó un tercero, mientras que un cuarto dijo: “arregle sus problemas en privado señora”.

