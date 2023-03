Mauricio vive en Parque Chacabuco, un barrio de la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Tiene 102 años y se divorció a los 99. No hace mucho reveló su secreto para vivir bastante. Si quieres saber cuál es, lee esta nota, que aquí te contaremos su historia.

El protagonista brindó declaraciones para el programa argentino ‘Nosotros a la mañana’. Ahí, de acuerdo a La Vanguardia, indicó que en la etapa final de la relación con su segunda esposa se sentía agobiado. Es por eso que, faltando poco para cumplir 100, decidió separarse.

“Antes de divorciarme me estaba enfermando, tenía taquicardia, hipertensión y me sentía muy, muy mal todo el día”, recalcó. Lo curioso es que, tras la separación, su salud mejoró. “A los dos o tres meses, se me pasaron todos los males, se terminó la hipertensión, se me terminó la taquicardia. Estoy disfrutando del cariño de mis hijos, de toda la gente que me conoce”, precisó.

Cabe mencionar que el haberse divorciado a los 99 años lo convirtió en uno de los hombres más longevos en hacerlo. Quien tiene el Récord Guiness en ese rubro es Harry Bidwell, quien se separó cuando tenía 101 en East Sussex, Reino Unido, exactamente el 21 de noviembre de 1980.

¿Cuál es el secreto de Mauricio para vivir bastante?

Según un video viral compartido en Twitter por la cuenta del programa ‘Nosotros a la mañana’ (@NosotrosElTrece), Mauricio no tuvo problema en contar que su secreto para vivir bastantes años es el amor. “Se puede vivir mucho años teniendo mucho amor a toda la gente. La mejor receta me la enseñó un poeta que dijo: ‘Cultivo una rosa blanca en julio como en enero para el amigo sincero que me da su mano franca. Y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo, cardo ni ortiga cultivo, cultivo una rosa blanca’. Esa es mi guía para vivir muchos años”, aseveró.

Mira aquí el video viral

Mauricio contó su historia de vida en Nosotros a la mañana: ¡Hoy cumple 102 años! @santizeyen pic.twitter.com/FBWcSuWeQ0 — Nosotros a la mañana (@NosotrosElTrece) March 20, 2023

Tras decir ello, los conductores del programa se sorprendieron por su memoria. Es por eso que Mauricio añadió lo siguiente: “La memoria se ejercita gracias a la lectura y si ya los ojos me están fallando un poco, me ayuda la técnica moderna con los celulares, que uno puede agrandar las letras, acercarlas, o la computadora que uno la tiene mucho más cerca que el televisor”. No cabe duda que es un gran ejemplo para todos.

