Creció en Pensilvania, a solo unas horas de Filadelfia (Estados Unidos). Cuando era niño, a veces iba a los juegos de los Eagles, gracias a su tío que lo llevaba. Ahora tiene 94 años y puede decir que ha trabajado en todos los Super Bowl como jardinero. Él ya está pensando en el retiro. Estamos hablando del “Sultán de Sod”, George Toma.

En la previa del emocionante partido entre los Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs por el Super Bowl 2023, el nombre del protagonista de esta historia ha vuelto a causar revuelo en las redes sociales. Él ha llegado a la edad indicada hace poco.

“Ahora soy lento, camino con un bastón, pero tiro el bastón de vez en cuando. Me acerco al campo y me aseguro de que no haya depresiones”, expresó George Toma en diálogo con Carey Wickersham de FOX4. “Me estoy haciendo viejo en este momento, y sigo aguantando todo el tiempo que puedo. Disfruto lo que hago mientras viva”, agregó el hombre que considera que el encuentro de este domingo 12 de febrero podría ser su último juego.

Muchas cosas han cambiado desde su primer gran partido

Su primer gran partido fue hace 57 años. Actualmente, podemos decir que muchas cosas han cambiado desde entonces, empezando por el césped. Ahora hay alrededor de 30 personas en el equipo de tierra. Un poco diferente a lo que era antes.

“En el primer Super Bowl en el Coliseo con los Chiefs, gastamos $100 en el campo”, recordó George Toma. “Luego, después de eso, los juegos que surgieron durante los primeros 27 juegos de los Super Bowls no funcionaron en esos días, así que tuvimos que sembrar. Teníamos que tener ese campo listo desde la semilla en cualquier lugar entre nueve y 14 días. Eso es todo lo que teníamos. Y no gastaríamos tal vez $500 en ese campo”, precisó.

Para el partido entre los Philadelphia Eagles y Kansas City Chiefs por el Super Bowl 2023, el “Sultán de Sod”, indicó que hay un nuevo tipo de césped en el campo, el cual ha estado creciendo durante 18 meses.

Los ensayos del espectáculo de medio tiempo dañan el césped

También dijo que ese césped se verá dañado en estos días debido a los ensayos del espectáculo de medio tiempo. “La hierba está llorando. La hierba crece por pulgadas, pero los pies la matan. Se necesita una paliza. Lo mimamos y luego entran estos monstruos y lo pisotean, y debemos cepillarlo y romperlo de nuevo y cosas así”, aseveró.

Debe mantenerse neutral

Es necesario mencionar que George Toma es responsable de la zona de anotación de los Chiefs en Arizona. Según contó, Roger Goodell, comisionado de la NFL, le dijo que se mantenga neutral porque es un empleado de la NFL para los juegos del Super Bowl. A continuación, podrás revivir una entrevista que le realizaron hace dos años al protagonista de esta historia. El video viral fue subido en YouTube por el canal de TODAY.

Mira aquí el video viral

