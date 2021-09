Tik Tok se ha vuelto escenario de un nuevo viral que ha impactado a todos y que tiene como protagonista al rapero, compositor y productor Dan Sur, quien ha causado gran revuelo al revelar que se colocó implantes de cadenas de oro como cabello, asegurando además que es el único cantante en el mundo que lo ha hecho.

El artista publicó el video en esta plataforma para confirmar a sus seguidores que las cadenas de oro sobre su cabeza son reales, no sin dejar de acotar que el procedimiento fue sumamente doloroso.

“Lo tengo como un gancho que se implanta en mi cabeza y ese gancho tienen ganchos y todos están enganchados en mi cráneo, debajo de mi piel (…) Yo no me tiño el pelo. Espero que no me copien ahora. Creo en marcar la diferencia y en el ‘antes muerto que sencillo’”, explicó.

De hecho, Dan Sur también comentó que antes de acostarse se quita siempre estas cadenas, pero lo hace una por una para evitar lesiones o dolor alguno.

Algunos seguidores más escépticos aseguraron que las cadenas no eran de oro sino de plástico, a lo que el artista grabó un nuevo video respondiendo a este usuario.

Se mostró al lado de un vaso de agua donde recalco: “Si es plástico, va a flotar, amigos”, y, efectivamente, los implantes cayeron al fondo.

En otro video, el rapero recibió varios mensajes de sus fanáticos quienes le recomendaron no salir con las cadenas de oro en días lluviosos, consejos que fueron bien recibidos por el músico quien agradeció esto y recordó que dicho metal es conductor de electricidad.

Dan Sur tiene una importante presencia en Tik Tok, red social donde es sumamente activo, contando con un número de suscriptores que está próximo a alcanzar los 2 millones de seguidores.

