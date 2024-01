La determinación silenciosa y la pasión de Betty Brussel por la nado la han convertido en una celebridad inesperada dentro de la comunidad de natación amateur. Esta nadadora de Canadá de 99 años no solo ha roto récords mundiales, sino que ha inspirado a miembros locales de un club de natación en la ciudad de Saanich, en la Columbia Británica. Su historia es viral en las redes sociales.

En un reciente torneo de natación en Saanich, Brussel no solo rompió el récord mundial en la categoría de 400 metros estilo libre para personas de 100 a 104 años, sino que también dejó boquiabiertos a todos al superar el récord en las pruebas de 50 metros espalda y 50 metros braza en el mismo día. Sus logros son aún más impresionantes al considerar que, según sus propias palabras, ella simplemente “cuenta las vueltas” durante la competencia.

Orígenes y pasión por la natación

Nacida en Holanda en 1924, Brussel aprendió a nadar en los canales cercanos a Ámsterdam junto con sus hermanos. En 1959, se mudó a Canadá con su esposo Gerrit, estableciéndose cerca de Grand Forks, donde criaron a tres hijos. Aunque Brussel descubrió su interés por la natación competitiva en sus años sesenta, su amor por deslizarse por el agua comenzó mucho antes.

“Realmente disfruto nadando. Me encanta la sensación de deslizarme por el agua, y simplemente me hace sentir muy bien”, compartió Brussel, según The Guardian. A pesar de no haber alcanzado aún los 100 años, la categoría en la que compite se determina por el año de nacimiento, y ella continuará compitiendo en la categoría de 100 a 104 durante el resto del año.

A lo largo de los años, Betty ha mantenido una disciplina de entrenamiento constante en la piscina, nadando dos veces por semana sin realizar ejercicios específicos. A pesar de su modestia, ha acumulado una cantidad considerable de medallas que, según ella, son demasiado pesadas para levantarlas. Linda Stanley Wilson, presidenta del White Rock Wave Swim Club al que Brussel se unió hace cinco años, la describe como su “mayor animadora”.

“Por lo general, los nadadores son más fuertes en sus veinte años”, comenta Stanley Wilson, quien también entrena a Betty junto con otros miembros del club. “Betty sospecha que su mejor rendimiento fue en sus ochenta”, añade. Aunque ella misma no se centra en los récords, sus victorias y logros han inspirado a otros miembros del club.

Inspiración y atención mediática

Dada la escasa cantidad de nadadores en su grupo de edad, Betty prácticamente garantiza un nuevo récord cada vez que entra a la piscina. Su energía aparentemente inagotable ha capturado la atención de familias en competiciones y de cineastas que trabajan en un documental sobre su vida.

Stanley Wilson destaca la personalidad encantadora de Betty, describiéndola como alguien con “los ojos azules más centelleantes y la sonrisa más grande”. Su confianza en el agua contrasta con su timidez fuera de ella. La nadadora, que vive sola, se muestra cautelosa al atribuir su excelente salud y movilidad a una sola actividad. Además de nadar, disfruta de la lectura, resuelve acertijos y crucigramas, y practica bordado, punto de cruz y tejido.

