Su peculiar forma de salar la carne o sus filetes bañados en oro han hecho viral a Nusret Gökçe en más de una ocasión. Ahora, este excéntrico chef turco, más conocido como Salt Bae, vuelve a ser noticia por otro motivo: un millonario que cenó recientemente en el nuevo restaurante de carnes de la ciudad de Londres ha afirmado mediante las redes sociales que “no vale la pena”.

Desde que el chef Nusret Gökçe abriera su nuevo Nusr-Et Steakhouse en el lujoso barrio de Knightsbridge en la capital inglesa el mes pasado, más de un comensal se ha visto sorprendido por el excesivo costo del servicio de mesa, el cual llegaba a las 6.900 dólares, y numerosos clientes expresaron a través de las redes sociales su consternación por las cuentas al final de la noche.

Según Chiraag Suchak, un contratista de 33 años que trabaja para bancos de inversión y se identifica como millonario, una comida en el restaurante ni siquiera vale la pena. “¿Cómo podría un hombre justificar cobrar 15 dólares por una bebida o 870 dólares por un filete de carne?”, comentó al medio británico MyLondon sobre su experiencia en el nuevo establecimiento de Salt Bae de Londres.

¿Cuánto cuesta?

En el restaurante, Suchak pidió cebolla frita por US$2, espárragos por US$2, puré de papa por US$16,50 y papas fritas por US$13,80, según el citado medio, que señaló que él estaba un poco sorprendido y “decepcionado” por los precios. Además de algunas bebidas y algo de vino que pidió su amigo, le dijo a MyLondon que su parte de la factura, que incluye un cargo por servicio del 15%, ascendía a US$207.

Cuando se le preguntó sobre la comida que sirven en el restaurante de carnes, Suchak comenzó reconociendo que “ni siquiera tenía tanta hambre” cuando llegó al local del chef turco, antes de admitir que estaba buena, pero que no cree que valga la pena el precio cobrado. “Yo diría que la comida es buena, pero no vale el precio que cobran”, dijo, y agregó: “definitivamente he probado mejores”.

Chiraag Suchak dijo que "no vale la pena" ir al restaurante de Salt Bae en Londres. (Foto: Instagram)

No fue el único que pensó eso, ya que señaló que sus amigos, que pidieron el bistec y la hamburguesa dorada de US$138, llegaron a la misma conclusión. Según Suchak, por lo que dijeron sus amigos, “el bistec definitivamente no es sorprendente”. Al final, concluyó que la gente va al restaurante de carnes por la “experiencia” y que los comensales realmente están pagando por el “bombo publicitario”.

“Estás pagando por ver a Salt Bae”

“En realidad vas por la experiencia, el ambiente y para hacerte una selfie con el chef. Estás pagando por ver a Nusr-Et y la forma en que corta el bistec con sus guantes negros, y eso que hace cuando aprieta la hamburguesa”, dijo. “Estás pagando por la publicidad”, comentó.

La crítica de Suchak se produce luego de que los usuarios de las redes sociales sugirieron que los precios de la carta y los recibos que se hicieron viral deben ser un “truco de relaciones públicas” después de que una foto publicada en Reddit mostrara la cuenta de US$50.888 (£37.023) presentado a una mesa de cuatro después de una comida reciente en el restaurante .

Salt Bae se convirtió en una figura notable en la industria de los restaurantes después de obtener fama en un video viral, Ottoman Steak, en 2017 con un video de él mismo cortando carne y espolvoreando sal y publicado en la cuenta de Twitter de su local.

Tras recibir más de 10 millones de reproducciones en Instagram, fue bautizado como Salt Bae debido a su forma icónica de rociar o echar la sal dejando que caiga sobre su antebrazo y luego extendiéndola sobre la carne.

