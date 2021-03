Hoy te enseñaremos los trucos para saber si una sandía está en su punto. Esta fruta es ideal debido a su alto contenido en agua. Sin embargo, es una fruta que, a veces, resulta difícil elegir. Para no equivocarte puedes seguir una serie de recomendaciones al momento de adquirirla.

Te mostramos cómo saber si una sandía esta buena:

1. El aspecto de la sandía

Evita las sandías con abolladuras,, golpeadas, deformaciones y zonas feas o grietas. Mejor adquirir una con la forma lo más redonda o ovalada posible (dependiendo del tipo), pues será una evidencia de que la sandía ha recibido luz y agua de forma homogénea, por lo que su sabor y textura serán perfectos.

2. El peso de la sandía

Al igual que ocurre con el melón, la sandía debe pesar de forma proporcional a su tamaño, eso lo saben muy bien los vendedores de frutas. Incluso la sandía debe pesar más de lo que aparenta a simple vista, así que cuando vayas a escoger una, si no pesa, descártala y escoge otra.

3. La apariencia interna de la sandía

Si vas a escoger una sandía cortada por la mitad, fíjate en su apariencia. Su textura ha de ser firme y no arenosa, es decir, que el dedo no se hunda con facilidad. Además, si la escoges con pepas, presta mucha atención a que la mayoría se encuentren oscuras y no blancas. Finalmente, huele la fruta.

4. Dale unos golpes a al sandía

Antes de comprarla dale unos golpes para ver qué resultados obtienes. Si el sonido es hueco, la fruta estará en su punto de madurez, pero si el sonido es suave y con resonancia, no lo estará. Si se te hace difícil distinguir al principio, te será más sencillo si comparas los sonidos de varias piezas diferentes.

5. El aspecto exterior de la sandía

Mejor escoger las piezas oscuras, con poco brillo y con la corteza uniforme, es decir, que no tengan demasiadas manchas o vetas distintas. Esto indicará que están más maduras que las de un color vivo, brillante y con manchas.