5 recipientes que no debes reciclar para guardar tus alimentos en casa

Hay muchos recipientes o artículos que se pueden reciclar, pero cuando la salud está en juego, es mejor dejarlos de lado. ¿Quién no ha guardado alguna vez un envase de plástico o taper en el que le llegó una comida por delivery con el fin de lavarlo y utilizarlo en otra oportunidad? Esto es común en muchos hogares, pero no es lo mejor. Desde Mag te contamos cuáles son los recipientes que no debes conservar para guardar tus alimentos en casa y por qué es peligroso.

Los envases están creados para un solo uso por lo que cuando se reutiliza (sobre todo los de plástico), pueden deteriorarse. Y en el caso particular de los alimentos se convierte en la entrada de bacterias, según explican desde la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Lo mejor es guardar tus alimentos en tuppers con tapa o envases de vidrio que los protegerán de las bacterias y conservarán el sabor de tu comida.

Qué envases no se recomienda reciclar para alimentos

1. Cajas de pizza

Cuando la pizza caliente fue almacenada en la caja, el aceite y otros residuos de comida se quedaron impregnados en el cartón. Esto es difícil de limpiar y al querer almacenar nuevos alimentos en ella, el sabor y olor variará, además que los restos de comida se pueden descomponer y dañar la salud al presentarse una contaminación cruzada.

2. Envases de plástico

Darle una segunda vida a los envases de yogurt, crema, mantequilla o helados no es recomendable. La mayoría está diseñado para proteger un alimento en específico y guardar otro tipo puede provocar una reacción adversa en el nuevo contenido.

3. Latas

Al guardar alimentos en la lata de salsa de tomate o leche hará que adquieran un sabor a metal, además que corren el riesgo de secarse. Lo mejor es abrir el recipiente, vaciar el contenido y desecharlo de inmediato.

4. Botellas de colores

Según explican desde Gastrolab, algunas botellas PET de reconocidas marcas contienen logos y colores para simular el contenido líquido que están anunciando. Sin embargo, “lo más recomendable es reutilizar las que no contengan etiquetas y sean de plástico transparente”.

5. Envases de yogurt

Reciclarlos es perjudicial para la salud. Aunque no entren en contacto con ondas fuertes de calor como las del microondas, los productos químicos pueden entrar en los alimentos almacenados en envases y en bolsas de plástico.

