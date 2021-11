La actriz Ariadne Díaz es muy famosa por su participación en distintas telenovelas que han tenido un gran respaldo del público como “La Malquerida”, “La doble vida de Estela Carrillo”, “Malverde”, entre otras. Actualmente está casada con Marcus Ornellas con quien tienen un hijo.

Ariadne Díaz ha sabido ganarse el corazón de sus miles de fanáticos y seguidores por su gran talento para la actuación. Pero a inicios de noviembre del 2021 la noticia que entristeció a los fans de la actriz tuvo que ver con su salida de la serie “Malverde: El Santo Patrón”, la cual se habría producido a mediados de octubre. Por otro lado, también se conoció la decisión de Fernando Colunga, el protagonista, de también cancelar su participación en el proyecto.

Todo ello ocurrió mucho antes que se realizarán las grabaciones de esta importante producción de Telemundo. En el reemplazo de la actriz ingresó Carolina Miranda, quien participó de la serie de Netflix ¿”Quién mató a Sara”?

En cuanto a su vida personal, la artista mexicana sorprendió a todos al revelar que desea convertirse en madre nuevamente. Tal afirmación también causó el asombro de su pareja quien señaló que pronto podrían convertirse nuevamente en padres.

¿POR QUÉ ARIADNE DÍAZ Y MARCUS ORNELLAS NO HAN TENIDO MÁS HIJOS?

Tanto Ariadne Díaz y Marcus Ornellas brindaron una entrevista al programa “De Primera Mano”, según informó Infobae.

Si bien la actriz está muy emocionada en volver a ser madre, habría ciertas dudas en Marcus Ornellas, porque según Ariadne Díaz no está tan seguro de eso.

“Pregúntenle a él, él es el que se resiste”, sostuvo con una sonrisa.

Por su parte, Ornella solo atinó a manifestar: “Pronto”.

La pareja de esposos vio nacer a su hijo Diego en el 2016 y la actriz Ariadne Díaz ya sueña con darle una hermanita a su primogénito.

“A mi sí me gustaría uno más, pero pues ya no le voy a preguntar, un día se va a enterar. A mí me gustaría que fuera niña como para poder vivir esa otra parte, pero por supuesto que Diego me dice todos los días que quiere un hermano, pero que sea hombre”, anotó.

¿CUÁNDO SE CASARÁN ARIADNE DÍAZ Y MARCUS ORNELLAS?

Otra gran interrogante que inquieta a los fanáticos de la pareja es saber cuándo será el día de su boda, la cual se iba a realizar pero debido a la pandemia del coronavirus quedó suspendida.

“Lo que ya les había dicho antes, pues fue la pandemia y este año ya se acabó, mucho trabajo, tal vez el año que entra, vamos a platicarlo y vamos a ver”, enfatizó Díaz.

Como se recuerda, el 6 de abril del 2021 Ariadne Díaz y Marcus Ornellas cumplieron 6 años de relación y aún no unen sus vidas de manera formal.

Precisamente, cuando cumplieron un aniversario más juntos -antes de la pandemia- realizaron un en vivo mediante Instagram donde señalaron los deseos de casarse.

“Hemos pensado, desde la boda, ella y yo, en el registro civil, hasta una reunión pequeña de puros familiares; desde la boda más chiquitas, hasta la vida, pero todavía no nos decidimos, falta hemos cambiado de opinión”, señalaron.

