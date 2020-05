Con el comienzo del pago de los 760 soles del Bono Familiar Universal, también se habilitó la plataforma de Registro Nacional de Hogares, en la que las familias que no hayan sido consideradas en el padrón del último subsidio del Gobierno puedan inscribirse. Sin embargo, esta opción solo estará disponible por algunos días.

Para registrarte deberás ingresar al sitio web https://registronacionaldehogares.pe/ y empezar con la inscripción. Pero, la plataforma de RENIEC solo permitirá que los ciudadanos validen, complementen y/o actualicen sus datos por un lapso de tiempo.

¿Qué es el Registro Nacional de Hogares?

Es una plataforma para validar, complementar y/o actualizar información del hogar, la cual tiene carácter de declaración jurada pues los datos e información que se registren son declarados como verdaderos y están sujetos a posterior fiscalización. De acreditarse falsedad o fraude será motivo de sanciones de Ley.

¿Cómo se compone un hogar que puede acceder al Registro Nacional de Hogares?

Para efectos del acceso al Registro Nacional de Hogares, un hogar se compone por una persona o un conjunto de personas, sean o no parientes, que ocupan toda o parte de una vivienda y que comparten sus alimentos principales y otras necesidades básicas bajo un presupuesto común.

¿Hasta cuándo podrá validar, complementar y/o actualizar la información de su hogar?

El Registro Nacional de Hogares estará habilitado solo por diez días. En ese sentido, usted podrá validar y complementar su información hasta las 23:59 horas del 30 de mayo de 2020.

¿Dónde saldrá publicado si soy beneficiario del Bono Universal?

El Bono Familiar Universal es una protección económica de S/ 760 que el Gobierno entregará a través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, de forma excepcional, a hogares de pobreza o pobreza extrema que no se encuentran en el Padrón General de Hogares (PGH), es decir, que no estén o hayan estado incorporados en algún programa social, y que no hayan recibido algún bono del Estado (Bono Yo me quedo en casa, Bono Independiente o Bono Rural) o en los que ningún miembro del hogar esté laborando de manera formal que esté registrado en alguna planilla pública o privada.

Una vez cerrada la validación de la información en el Registro Nacional de Hogares, la forma y cronograma de pago del Bono Universal Familiar, se anunciará a través de los canales oficiales y los medios de comunicación oficiales.

¿A qué número puedo llamar si tengo alguna duda?

Para consultas sobre el Bono Familiar Universal, aconseja llamar a la línea gratuita 101 -opción 3-, a través de la cual recibirá ayuda y acompañamiento en la gestión del trámite respectivo. El horario de atención es de lunes a domingo de 8:30 a 20:00 horas.

