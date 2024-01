Gran cantidad de personas tienen la creencia de que sus toallas de baño se encuentran limpias, pues al momento de bañarse se retirarían las células muertas que están en la piel y este accesorio solo secaría el cuerpo que está mojado. Déjame decirte que dicha apreciación es errónea y tienes que cambiarlas a la brevedad posible. ¿Cada cuánto tiempo sería lo adecuado? De estar interesado en conocer este consejo casero, aquí en Mag te resolveré la duda.

Según una investigación de Showers to You determinó que unas toallas recién lavadas contienen un total de 190 mil bacterias, pero eso no sería lo sorprendente. Después de la primera usada, este dígito se incrementaría a 17 millones y, transcurrida una semana, el corte de tejido absorbente tendría más de 94 millones de los mencionados pequeños seres.

La proliferación de estos organismos se debe a que los mencionados accesorios se encuentran habitualmente en una zona húmeda y cálida. Por ello, es sumamente importante cambiarlas con regularidad para evitar una serie de daños en la piel como irritación o infección causadas por las bacterias.

¿Cada cuánto tiempo se deben cambiar las toallas del baño?

Los especialistas tienen una visión distinta sobre esta situación, pero lo recomendable sería cambiar o lavar la toalla que acostumbras a secarte el cuerpo cada tres o cuatro usos. En caso estés planeando asear la pieza de baño, te aconsejo que lo realices con agua que esté a una temperatura de 60° centígrados, pues será ideal para eliminar las bacterias y hongos.

¿Qué acciones realizar con la toalla de año después de usarla?

La mayoría de personas tienen la costumbre de colgar sus toallas de baño después de secarse el cuerpo, pero es un grave error. Lo adecuado sería extenderlo correctamente para que se seque por completo y al aire libre. Un punto importante a mencionarte es que por ningún motivo debes compartirlas, pues es de uso netamente personal.

¿Cuánto durarían las toallas de baño?

Se estima que estos objetos suelen durar entre 2 a 5 años, pero el tiempo puede variar dependiendo de la calidad del material, la frecuencia con la que se usan y los cuidados que se le brinden. Te aconsejo que te compres una toalla que esté elaborada con algodón o lino.

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sobre el cuidado personal sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para más trucos caseros en Mag, y listo. ¿Te animas?