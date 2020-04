El Gobierno de Donald Trump inició con la entrega de los cheques de estímulo económico, el mayor en la historia del país, para los ciudadanos estadounidenses que se han visto afectados por la propagación del nuevo coronavirus (COVID-19).

Como se sabe, Estados Unidos viene entregando US$ 1.200 por cada persona en situación de pobreza; US$ 2.400 por pareja y US$ 500 adicionales por cada hijo menor de 17 años en casa. La ley señala que solo serán favorecidos los ciudadanos que reportaron ingresos de hasta US$ 75.000 en 2018 y las parejas que juntas rindieron plantillas con ingresos de hasta US$ 150.000.

La ayuda se extenderá hasta el mes de mayo, por ello son muchas las personas que todavía desconocen si recibirá el apoyo financiero y si es así, cuánto y cuándo recibirán exactamente la ayuda económica. Los empleados federales en Puerto Rico, son uno de ellos.

Las personas serán notificadas por correo sobre la forma en que será enviado el pago. Si la persona no recibe su pago debe ponerse en contacto con el IRS (Foto: Getty Images)

¿CUÁNDO RECIBIRÁN EL CHEQUE DE ESTÍMULO ECONÓMICO?

Los empleados federales puertorriqueños comenzaron a recibir el cheque de estímulo el miércoles 15 de abril, según información obtenida por Primera Hora.

En tanto, el secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Parés, indicó en un programa especial difundido WIPR que espera que las personas que reciben el Seguro Social también obtengan los depósitos directamente del gobierno federal.

Pero no todos empezaron a recibir el cheque. De acuerdo La Opinión, la mayoría de puertorriqueños deberá esperar a que el Tesoro de Estados Unidos apruebe las guías de distribución de esos fondos. Sobre todo, quienes no rinden contribuciones sobre ingreso a nivel federal, los beneficiarios del PAN y los que no rinden planillas.

La norma en cuestión autoriza la entrega de US$ 1.200 por cada estadounidense en situación de pobreza; US$ 2.400 por pareja y US$ 500 adicionales por cada hijo menor de 17 años en casa (Foto: AFP)

Jenniffer González, comisionada residente en Washington, estimó que podrían comenzar a llegar entre la última semana de abril y la primera de mayo.

“El Departamento de Hacienda estima que una vez el Tesoro federal apruebe la guía de distribución de estos fondos, sometida el miércoles de la semana pasada, si se aprueba esta semana, ellos pudieran estar emitiendo esos depósitos entre la última semana de abril y la primera de mayo. Esto, obviamente, depende de que el Tesoro lo apruebe. Si lo aprueban esta semana, estamos hablando de la última semana de abril, si lo aprueba la semana que viene estaríamos hablando de esa última y la primera de mayo”, detalló la comisionada.

¿EN QUÉ CONSTA LA AYUDA ECONÓMICA?

Este tercer paquete dispone que todo individuo que tenga un seguro social válido y sea residente legal de Estados Unidos recibirá un cheque de $1,200 y $500 por cada dependiente de hasta 18 años.

Asimismo, si la persona gana más de $75,000 al año como individuo; si es jefe de familia y devenga más de $112,500; o rinde en conjunto y llegan a $150,000, comenzará a ver una disminución en el monto que reciba.

