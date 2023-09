Es frustrante cuando el pan se pone duro rápidamente, ya que nos impide disfrutar de una buena rebanada fresca. La sequedad este alimento puede deberse a varios factores, como la falta de almacenamiento adecuado o la calidad del producto en sí. Sin embargo, en lugar de desecharlo, existen formas sencillas de ablandarlo sin necesidad de utilizar el horno. Por eso, desde MAG te explico en qué consisten estos trucos caseros.

Asimismo, te dejo trucos para que uses un microondas y otros donde solo necesitas elementos que tienes en casa, por lo que no debes preocuparte por este detalle. A continuación, sigue los consejos a detalle.

Cómo ablandar el pan duro sin meterlo al horno

Ablandar el pan duro sin necesidad de utilizar el horno es una solución práctica para evitar que el pan se desperdicie. Aquí te comparto algunos métodos:

Con un paño húmedo y microondas: Envuelve el pan en un paño limpio y húmedo. Luego, colócalo en el microondas durante 10-20 segundos. Esto ayudará a que el pan recupere algo de humedad y se ablande. Asegúrate de no sobrecalentarlo, ya que podría volverse gomoso.

Con bolsa de papel: Coloca el pan duro en una bolsa de papel marrón y rocía ligeramente el interior de la bolsa con agua. Cierra la bolsa y déjala reposar durante aproximadamente 15-20 minutos. La humedad atrapada en la bolsa ayudará a ablandar el pan.

Con un recipiente hermético: Introduce el pan duro en un recipiente hermético junto con una rebanada de pan fresco o una pieza de fruta, como una manzana o una pera. Cierra el recipiente y déjalo reposar durante algunas horas o durante la noche. El pan fresco o la fruta liberarán humedad y ayudarán a ablandar el pan duro.

Con papel pergamino y horno microondas: Envuelve el pan en papel pergamino ligeramente humedecido y caliéntalo en el microondas durante 10-15 segundos. Esto debería ablandar el pan sin secarlo. Si consideras que faltó, puedes darle unos 5 segundos adicionales.

Recuerda que estos métodos son más efectivos cuando el pan aún no está completamente duro, si ha pasado mucho tiempo, es posible que no recupere su frescura original, pero aún así puedes usarlo en otras recetas para no desperdiciarlo.

