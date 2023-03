El hilo es un elemento indispensable en los trabajos de costura y muchas personas suelen adquirirlo junto con conos de plástico. Hoy te vamos a enseñar como realizar un elemento decorativo en tu casa con estas ideas creativas para los conos de hilo. ¡Manos a la obra!

Las personas que tienen máquinas de coser en sus casas o aquellas que realizan trabajos de costura suelen adquirir cajas de conos de hilo en cantidades. Cuando las hebras se acaban, algunos conservan los conos de plástico, pero no le dan ninguna utilidad. Otros, simplemente los reciclan o, lo que es peor, los desechan.

Si quieres aprovechar estos prácticos elementos en la organización de tu hogar, MAG te brinda algunos consejos que te servirán de gran ayuda.

Ideas para reutilizar conos de hilo vacíos

Organizador de insumos de costura

Si haces trabajos de costura en casa y no sabes dónde colocar tus insumos (elástico de ropa interior, sostén, cierres, etc.), puedes enrollarlos en los conos vacíos de plástico, según el consejo de la cuenta @Nocturno_DesignBlog. Para que no se salgan de estos elementos, puedes recurrir a pequeños alfileres.

De esta manera, tus cajones estarán más organizados con estos conos vacíos de hilo.

Florero o lámpara

Si tienes conos de cartón vacíos, puedes aprovecharlos para elaborar un práctico florero, tal como aconseja la cuenta de YouTube Nay Dias - Artesanatos com Reciclagem. Solo asegúrate de cortar con cuidado ocho conos por la mitad con ayuda de una cuchilla. Luego únelos con cinta adhesiva hasta darle la forma de un florero o una lámpara.

¿Cuál es la mejor aguja para coser a mano?

De acuerdo al sitio merceriabotton.es, “la aguja ideal debe estar fabricada de acero de carbono endurecido y templado para evitar corrosiones”. “Además, el tronco debe estar muy bien pulido y liso con el fin de que no se enganche con el tejido, así como un ojo sin imperfecciones que no corte el hilo con el que cosemos”, precisa la mencionada página web.

¿Debo tirar los hilos viejos?

Antes de empezar a coser, pruebe primero sus hilos “viejos”. Agarra un trozo de hilo de entre 38 y 45 cm, sujeta un extremo con cada mano y tira de él hasta que se rompa. Si notas cierta resistencia, probablemente esté bien, pero si se quiebra con facilidad, es hora de arrojarlo a la basura.

