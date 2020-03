Coronavirus Perú: ¿cómo ha evolucionado el número de contagios desde el paciente cero?

Desde que se conoció la aparición de un nuevo coronavirus en el mercado de Wuhan, China, que se estaba expandiendo rápidamente, varios países empezaron a tomar algunas medidas para prevenir, detectar y evitar la propagación del covid-19 en sus territorios; pero pese a los esfuerzos de las autoridades y recomendaciones sanitarias a nivel mundial, el virus pudo más y atravesó el país asiático, llegando a diversos continentes, donde dejaba a su paso gran cantidad de infestados y fallecidos.

El Latinoamérica, el primer caso del coronavirus se registró en Brasil el 26 febrero, a los pocos días le siguió Ecuador, Argentina y Chile. Ante esta situación, pronto el virus empezó a generar temor y alarma en los ciudadanos, motivo por el cual los mandatarios de la región empezaron a armar estrategias con el propósito de frenar su avance, pero este había llegado para quedarse. Y así fue, en Perú se reportó a la primera persona infestada el 6 de marzo.

El propio presidente de la República, Martín Vizcarra, dio el anuncio. “Hoy debo informar que, en horas de la madrugada, se ha confirmado el primer caso de infección por coronavirus covid-19 en nuestro país en un paciente varón de 25 años con antecedentes de haber estado en España, Francia y República Checa”.

Desde ese momento, la atención se centró en este muchacho, puesto a disposición de las autoridades de la salud, quienes – según el jefe de Estado – ya tenían preparado un plan de respuesta a la enfermedad, por lo que empezaron con la activación de los protocolos en aeropuertos y terminales marítimos.

Sin embargo, antes de que el “paciente cero” sepa que estaba con el covid-19, este había tenido contacto con algunos familiares, quienes fueron puestos en cuarentena. A partir de ahí, el virus empezó a propagarse. A la fecha, 23 de marzo, en territorio peruano se han reportado 5 fallecidos y 395 casos, de los cuales 17 están hospitalizados, 7 en Unidad de Cuidados Intensivos y 2 han sido dados de alta.

Una escena habitual en el Metro de Lima en tiempos de cuarentena. (Foto: César Campos)

En el siguiente cuadro te mostramos cómo ha evolucionado el número de contagios en nuestro país desde que se detectó al paciente cero, de acuerdo con los datos brindados por el Ministerio de Salud (Minsa).

FECHA N° CASOS Y MUERTOS AUMENTO DE CASOS RESPECTO AL ÚLTIMO REPORTE 6 de marzo 1 caso [paciente cero] 10 de marzo 10 casos (aumentaron 9 casos más) 11 de marzo 15 casos (aumentaron 5 casos más) 13 de marzo 39 casos (aumentaron 19 casos más) 14 de marzo 43 casos (aumentaron 4 casos más) 15 de marzo 71 casos (aumentaron 28 casos más) 16 de marzo 86 casos (aumentaron 15 casos más) 17 de marzo 117 casos (aumentaron 31 casos más) 18 de marzo 145 casos (aumentaron 28 casos más) 19 de marzo 233 casos - 3 muertos (aumentaron 88 casos más) 20 de marzo 263 casos - 4 muertos (aumentaron 30 casos más) 21 de marzo 318 casos - 5 muertos (aumentaron 55 casos más) 22 de marzo 363 casos - 5 muertos (aumentaron 45 casos más) 23 de marzo 395 casos - 5 muertos (aumentaron 32 casos más)

¿QUIÉN ES EL PACIENTE CERO?

El paciente cero se llama Luis Felipe, tiene 25 años y es aviador comercial. Antes de presentar los síntomas del covid-19, él había estado previamente en España, Francia y República Checa.

Hace unos días recibió el alta médica y decidió compartirlo por redes sociales, donde comunicó que contagió a este mal a sus parientes, quienes también pudieron superar todo.

“Hola, soy Luis Felipe, el caso cero de coronavirus en el Perú. Hoy recibí mis resultados, y puede decir que vencí al covid-19. Es necesaria esta cuarentena, como lo hizo mi familia al igual que yo, para evitar que este virus se propague, pongámonos la camiseta”, sostuvo.

“En mi casa somos muy unidos. Cuando empecé a sentir síntomas habiendo regresado de Europa, preferí no ir a trabajar porque ya tenía en mente que podía ser este virus. Me quedé en casa y lamentablemente se contagiaron 7 de mis familiares. Desde que supe mi resultado, tomamos todas las medidas para que el resto de personas que viven en mi casa no se contagien”, indicó en su cuenta de Instagram.

Paciente cero de coronavirus en Perú: “practicamente ya estoy bien”

LA VÍCTIMAS DEL COVID-19 EN PERÚ

PRIMERA VÍCTIMA

El Ministerio de Salud informó que el primer paciente que falleció a causa de esta infección fue un varón de 78 años con antecedentes de hipertensión arterial. Esta persona ingresó a la unidad de cuidados intensivos del Hospital de la Fuerza Aérea del Perú el 17 de marzo por presentar insuficiencia respiratoria severa. Dos días después, a las 15:00 horas, falleció en el nosocomio.

La entonces ministra de Salud, Elizabeth Hinostroza, indicó que el primer paciente fallecido por coronavirus fue uno de los primeros casos de transmisión comunitaria; es decir, no estuvo en el extranjero ni tuvo contacto con algunos de los primeros contagiados del covid-19.

Por su parte, el doctor Manuel Espinoza, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud (INS) del Ministerio de Salud, señaló que no se puede determinar quién contagió a dicho paciente. “Es un caso autóctono de cuarta o quinta generación”, agregó en diálogo con El Comercio.

OTRAS DOS MUERTES EN MENOS DE 24 HORAS

Tras el anuncio de la primera víctima mortal, el Minsa confirmó la muerte de dos varones más: uno de 47 y el otro de 69 años, los dos con antecedentes de viaje a España. La víctima de 47 años presentaba asma bronquial y obesidad, y fue ingresado al hospital Dos de Mayo por una insuficiencia respiratoria y shock séptico. Él hombre murió tras empeorar pasada las 18:00 horas del 19 de marzo.

El otro caso es el de un paciente de 69 años que acudió al Hospital Edgardo Rebagliati por un cuadro respiratorio y al que se le tomó la muestra de hisopado. Días después fue encontrado sin vida en su vivienda de Miraflores. Nunca se le dijo que tenía la enfermedad.

Benjamín Lino, médico de EsSalud y cercano a la víctima, confirmó que esta persona fue diagnosticada con el virus y lamentó que no se le haya prestado ayuda a tiempo al no tener la confirmación del resultado por parte del Minsa.

CUARTA VÍCTIMA, LA PRIMERA MUJER

El viernes 20 de marzo, el Ministerio de Salud informó el fallecimiento de una cuarta persona infectada por el nuevo coronavirus. Se trata de una mujer de 75 años que había viajado a España.

De acuerdo con el comunicado del Minsa, la víctima fue internada un día antes de su fallecimiento en la Unidad de Cuidad Intensivos del Hospital Edgardo Rebagliati por presentar insuficiencia respiratoria y neumonía. Su evolución fue desfavorable, produciéndose su deceso por un paro cardiorrespiratorio a las 09:17 horas.

QUINTA VÍCTIMA, OTRO ADULTO MAYOR

El sábado 21 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud confirmó el fallecimiento de un hombre de 83 años con antecedente de contacto familiar procedente de Europa. El adulto mayor fue internado el 15 de marzo en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Regional Cayetano Heredia - EsSalud de Piura, por insuficiencia respiratoria y neumonía atípica. Su muerte se produjo a las 07:20 horas.

Si un ciudadano cree que podría estar enfermo de coronavirus o desea hacer alguna consulta sobre esta enfermedad, puede llamar de manera gratuita al 113. Una central del Minsa con personal médico especializado resolverá sus dudas (Foto: Minsa)

VIDEO RECOMENDADO

La pandemia “se acelera” pero se puede “cambiar su trayectoria”