El coronavirus ataca al planeta entero sin discriminar a ningún país, por lo que cada gobierno del mundo está adoptando medidas para evitar que la pandemia continúe propagándose. Por ejemplo, el gobierno español decidió adquirir test rápidos para diagnosticar casos de covid-19, pero el personal médico se llevó una ingrata sorpresa al descubrir que estas pruebas no funcionan correctamente.

El Ministerio de Sanidad español anunció el inicio del reparto de 640.000 tests de detección rápida y procedió a la distribución de los primeros 8.000 en la Comunidad de Madrid, pero el alivio rápidamente se convirtió en frustración.

“Que los tests no valen, porque dan muchos falsos negativos”, explicaron los responsables sanitarios de la Comunidad de Madrid. Los implementos tienen una sensibilidad del 30 % cuando deberían superar el 80 %.

“Muchos pacientes que teniendo positivo por coronavirus en la PCR (la prueba de referencia, que tarda más tiempo) dan negativos en el test”, señalaron.

La noticia se agravó cuando la Embajada de China en España anunció que la empresa a la que el ministerio le compró los tests, Shenzhen Bioeasy Biotechnology, ni siquiera tiene licencia.

“El Ministerio de Comercio de China ofreció a España una lista de proveedores clasificados, en la cual Shenzhen Bioeasy Biotechnology no estaba incluida (...) Shenzhen Bioeasy Biotechnology no ha conseguido todavía la licencia oficial de la Administración Nacional de Productos Médicos de China para vender sus productos”, acotó.

¿POR QUÉ LOS TEST DE CORONAVIRUS PUEDEN DAR FALSOS NEGATIVOS?

Las pruebas que se realizan normalmente son del tipo PCR, siglas en inglés de Reacción en Cadena de la Polimerasa, con una capacidad muy alta de detectar positivos y negativos. Permite detectar un fragmento del material genético de los patógenos. Sin embargo, muchas veces no proporcionan datos concluyentes, obligando la repetición de la prueba.

“Hoy por hoy, los test PCR tienen también limitaciones diagnósticas, pero son los de referencia con los que se clasifica a los pacientes”, cuenta Julio García Rodríguez, portavoz de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiológica Clínica (SEIMC), a RTVE.

"Permiten detectar dos o tres marcadores, o genes diana del virus, aunque a veces sucede que solo aparece un marcador y cuando nos pasa eso lo que intentamos es pedir una nueva muestra, porque es lo que llamamos 'no concluyente' o también 'indeterminado'", agrega.

Que la prueba sea inconclusa se puede deber a más de un factor, como por ejemplo, que haya existido una contaminación, ya que habitualmente “se procesan muchísimas muestras”. Aunque la razón habitual es que no se haya extraído bien la muestra.

“Generalmente, los problemas de la PCR son por la muestra, ya que esta se saca a través de la fosa nasal, pero no todos los profesionales sanitarios llegan hasta el fondo, y hay que hacerlo adecuadamente”, agregan.

Médicos y enfermeras celebran extubaciones en España

"Es un proceso molesto para el paciente, y si no le resulta molesto es porque no se está haciendo bien. Hay que llegar hasta la nasofaringe -a través de la nariz- y nosotros también lo hacemos en orofaringe -a través de la garganta-. Si no se extrae bien la muestra, el resultado puede ser no concluyente o falsamente negativo".

“A veces, cuando se hace el test demasiado precozmente o demasiado tardíamente, la persona no está eliminando suficientes virus y la carga viral no es suficiente”, apunta García Rodríguez.

En el caso de los test rápidos, estos tiene el formato de las pruebas de embarazo, pero en lugar de poner orina, se pone mucosa nasal o muestra de orofaringe en el caso de los que detectan antígenos; o sangre o suero del paciente en los que detectan anticuerpos. Se tarda aproximadamente 15 minutos en obtener el resultado.

“Estos test comienzan a ser útiles a partir de las dos semanas desde que uno se infecta, aunque con un poco de suerte alguno puede ser útil a partir de los diez días”, explica el mismo especialista.

“Hoy por hoy desconocemos su utilidad real, porque no los hemos evaluado, nos faltan datos, hay artículos publicados en la literatura científica que indican que su utilidad es muy alta, pero nuestra obligación siempre es, ante lo nuevo que vamos a probar, hacer una prueba para comprobarlo realmente, porque una cosa es lo que está escrito en un papel y otra cosa es la vida real”, agrega.

