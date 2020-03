El Gobierno de Donald Trump planteó al Congreso estadounidense que se apruebe un paquete de estímulo de US$850 mil millones, incluido el envío de cheques de hasta US$1.200 a sus ciudadanos más afectados por el nuevo coronavirus, como parte de un paquete de estímulo de US$ 850.000 millones. En ese sentido, el Senado aprobó el miércoles 25 de marzo el mayor paquete de estímulo económico de la historia del país, por un valor de más de US$ 2 billones.

La norma en cuestión señala la entrega de US$ 1.200 por cada estadounidense en situación de pobreza; US$ 2.400 por pareja y US$ 500 adicionales por cada hijo menor de 17 años en casa. La misma ley señala que solo serán favorecidos los ciudadanos que reportaron ingresos de hasta US$ 75.000 en 2018 y las parejas que juntas rindieron plantillas con ingresos de hasta US$ 150.000.

En tanto, si la persona tuvo ingresos superiores a US$ 99.000 de forma individual y US$ 198.000 como pareja en el mismo año, no será elegible para el cheque.

¿CUÁNDO SERÁ LA ENTREGA DEL CHEQUE POR CORONAVIRUS?

El monto de los cheques están basados en la última declaración de impuestos (2019 0 2018) de los ciudadanos estadounidenses. De acuerdo con Steven Mnuchin, el secretario del Tesoro, comenzarán a llegar en unas tres semanas.

De acuerdo a información de La Opinión, los pagos llegarían por depósito directo si el Internal Revenue Service (IRS) tiene su información bancaria por devoluciones de impuestos del pasado. La agencia enviaría cheques a su dirección postal si es que no tiene esa información. Los cheques tardarían más que los depósitos directos.

Asimismo, las personas serán notificadas por correo sobre la forma en que será enviado el pago. Si la persona no recibe su pago debe ponerse en contacto con el IRS.

También debes ponerte en contacto con el IRS si cambiaste la dirección registrada en la declaración de impuestos del año fiscal 2018 y todavía no ha declarado el año fiscal 2019.

Por otro lado, según Telemundo, el monto total para el desembolso de ayudas directas a los trabajadores es de US$500.000 millones, divididos por partes iguales en dos rondas de cheques. La primera a partir del 6 de abril y la segunda desde el 18 de mayo.

¿QUIÉNES NO RECIBEN?

Trabajadores indocumentados e individuos cuyas deducciones pueden ir a otro contribuyente; es decir, el dependiente (no es el caso de los hijos menores de 17 años) que se declara en la planilla de impuestos, precisó Telemundo 47.

Asimismo, las personas que presentaron sus impuestos en conjunto con un miembro de la familia que no tiene un número de seguro social.

En tanto, los demócratas plantean un apoyo para quienes se quedan sin trabajo a causa del covid-19. “Mil dólares pasan bastante rápido si estás desempleado. Por el contrario, el seguro de desempleo ampliado, seguro de desempleo reforzado, lo cubre durante mucho más tiempo y proporcionaría una red de seguridad mucho más grande”, dijo el senador Chuck Schumer.

