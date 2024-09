Hay quienes no miden su baño diario por minutos, sino por canciones, mientras que otros se dan un duchazo rápido para ahorrar agua. Si bien algunos aman que esté caliente y otros solo la toleran bien fría, el punto central es que esta es una actividad muy necesaria para la higiene, pero que no es nada saludable si se realiza en exceso, ¿sabías que hay un tiempo exacto para tu ducha de cada mañana o antes de dormir? En esta nota te lo explico al detalle para que desde hoy uses tu cronómetro y la ciencia lo avala. Además, te recomiendo: El inesperado beneficio de tomar café o té a diario y Soy química farmacéutica y te digo por qué se produce el ‘olor a viejo’ en adultos.

Si bien algunos viven con el reloj en contra y prefieren duchas cortas para ahorrar segundos en el día, lo cierto es que bañarnos no solo consiste en ponernos bajo el chorro de agua y pasarnos el jabón, además de considerar que esta es parte del cuerpo que debemos lavar primero al ducharnos, sino que hay que pensar en el tipo de piel, la temperatura del agua y los productos de higiene adecuados para no dañarla.

Adicional a esto también te explicaré por qué los baños cortos son insuficientes y los demasiado largos pueden traerte complicaciones a la salud. También te puede interesar saber la razón por la que las mujeres prefieren las duchas muy calientes, según un médico.

¿Por qué las duchas deberían durar 8 minutos?

La verdad es que muchas personas tardan hasta 15 minutos para bañarme (algo que resulta dañino para la piel y medioambiente), mientras que otras solo necesitan 3 minutos para echarse shampoo y jabón, algo que los expertos consideran como insuficiente para higienizar todo el cuerpo.

Es aquí donde ingresa la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) que asegura que lo mejor es que tu ducha diaria dure 8 minutos para lograr un equilibrio entre higiene y cuidado del medio ambiente. Y es que cada minuto bajo la ducha implica un consumo de entre 20 y 25 litros de agua, por lo que reducir el tiempo de ducha también contribuye al ahorro de este recurso tan preciado.

SALUD | Los dermatólogos afirman que muchas personas no necesitan, ni quieren, ducharse con tanta frecuencia. (Foto: Sora Shimazaki / Pexels)

¿Qué temperatura de agua usar para bañarme?

Además, debes tener en cuenta tu tipo de piel para calcular la duración y temperatura del agua. Si tienes piel seca, se aconsejan duchas más cortas, entre 5 y 7 minutos, y con agua tibia. Por otro lado, si la tuya es piel grasa, se puede extender la duración de la ducha hasta los 10 minutos y se deben preferir jabones no comedogénicos.

Ahora, si hablamos de temperatura, la tibia siempre será la mejor para eliminar la suciedad y los gérmenes sin dañar la piel. Y es que el agua caliente en exceso puede acabar con los aceites naturales que protegen la epidermis, causando sequedad y comezón. En cuanto a las duchas frías, estas ayudan a reducir el dolor muscular y mejorar la circulación sanguínea.

¿Hay que bañarse todos los días?

La frecuencia ideal depende del tipo de piel y de pelo, de lo mucho que se suda y de lo sucio que esté, según explicó Joyce Park, dermatóloga de Seattle a The New York Times. La especialista agregó que “ducharse con demasiada frecuencia puede resecar definitivamente la piel, lo que empeora el enrojecimiento, la comezón y la descamación, y desencadena brotes de eccema”.

Sí deberías entrar a la ducha a diario si es que sudas mucho, ya sea por hacer ejercicio, por tu trabajo o por tu predisposición natural a la transpiración o si tienes el cabello graso o con caspa. Ahora, si tienes la piel seca o sensible, te conviene ducharte cada dos días. Eso sí, prioriza siempre en tu baño la limpieza de las zonas que puede provocar un mal olor como lo son las axilas, los genitales, las ingles y los pies. Y, cuando salgas de la ducha, sécate la piel con palmaditas, no frotes y aplica crema hidratante sobre la piel húmeda.

¿Este contenido de salud que preparé te pareció interesante y aprendiste un poco más? Como este, hay otro tipo de utilitarios y consejos de mi autoría que serán de tu agrado y solo debes visitar Mag.elcomercio.pe con frecuencia. Te invito a conocerlos y ponerlos en práctica. Si estos te gustan o sirven, no dudes en compartir tus logros y experiencias conmigo. Tu participación es lo que hace que nuestra comunidad sea especial, y espero seguir sorprendiéndote con nuevo contenido interesante.

5 notas que te ayudarán a mejorar tu salud

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).