Hay ofertas por Internet que valen la pena aprovechar, más aún cuando se trata de botas o zapatos de cuero; sin embargo, cuando llegan a casa uno se da cuenta que están algo apretados o no son la talla correcta. En esos casos no todo está perdido, pues un truco casero permite ensanchar el calzado con solo un ingrediente de cocina. Desde Mag te explicamos al detalle lo que tienes que hacer para no sufrir con las ampollas o lesiones indeseadas.

En Google uno encuentra una gran cantidad de consejos para estas situaciones como, por ejemplo, emplear un secador de pelo, algo que solo funciona si hablamos de unos tacones de cuero o gamuza. De igual manera, si tienes zapatillas deportivas o de lona se puede colocar dentro una bolsa con agua y meter todo en el congelador por unas horas.

El truco para estirar zapatos nuevos

Este método consiste en pelar una patata grande y secarla muy bien.

Ponla dentro del zapato y hazla encajar en la punta. También puedes ponerla dentro de un papel de seda o bolsa de tela fina. Deja reposar durante 10-12 horas.

Pasado el tiempo retira el alimento y limpia la parte interior.

Notarás cómo tu zapato se ensanchó, esto debido a que se libera un líquido natural que suaviza la pieza. Si sientes que falta una talla más, repite el proceso al día siguiente.

Otros tips para agrandar zapatos

Papel de periódico: este método consiste en humedecer un poco de papel y meterlo en la parte de la punta haciendo presión. Dejarlo así por unas horas hasta que deje de apretar.

Crema hidratante: unta con crema el zapato y, en el caso de que lo lleves sin calcetín, también ponte bastante crema en el pie. Este truco es muy usado para ensanchar las tiras de las sandalias.

Bolsas de plástico: sólo necesitas reunir algunas y hacer el siguiente procedimiento: realizar bolitas con las bolsas de plástico e introdúcelas en los zapatos hasta que éstos queden rellenos por completo. Espera unas dos o tres días antes de sacar las bolsas y probar cómo quedaron.

