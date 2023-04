¿Cuándo empieza el fin de semana largo? Esta es una pregunta que muchas personas se hacen a muy poco de conmemorarse el Día del Trabajo, que como todos los años se realiza el 1 de mayo. Y es que durante los días feriados la ciudadanía acostumbra a pasarla en familia o con amigos, mientras que otros aprovechan para alistar sus maletas e irse de viaje. Precisamente, en el marco de esta celebración existen otros días que serán no laborables. Conoce aquí toda la información.

En el Perú, al igual que en varios países del mundo, durante el 1 de mayo se celebra y conmemora el Día del Trabajo, fecha que es considerada muy importante para la comunidad empleada que día a día se esfuerza por contribuir con el país y sacar adelante a su familia.

Cada 1 de mayo un gran sector de la población opta por aprovechar este día libre de responsabilidades labores para dedicarse a visitar nuevos lugares al interior del país. Esto debido a que esa fecha es declarada feriado a nivel nacional.

Pero los peruanos no solamente podrán disfrutar de ese día libre, pues a finales de abril hay otros días que se sumarán para generar un fin de semana largo.

El Día del trabajo se celebra el 1 de mayo (Foto: GEC)

LOS DÍAS DEL FIN DE SEMANA LARGO

Muchas personas se han interesado en saber cuándo iniciará y cuándo culminará el feriado largo por el Día del Trabajo. Se debe tener en cuenta que el 1 de mayo cae lunes y hay un gran sector de la población que lo aprovechará. Es por ello que el lunes no solo será el único día aprovechable para muchos. Así tenemos:

Viernes 28 de abril (día no laborable).

Sábado 29 de abril.

Domingo 30 de abril.

Lunes 1 de mayo (feriado).

En el Perú hay muchos lugares impresionantes por conocer (Foto: GEC)

¿EL 28 DE ABRIL SERÁ FERIADO?

La respuesta es no. Se debe indicar que el Gobierno Central, a través de un Decreto Supremo, estableció que el 28 de abril se encuentra dentro del grupo de días que son no laborables. Por lo tanto, no es declarado feriado.

Sin embargo, muchos no trabajarán y podrán aprovecharlo para disfrutar de su fin de semana largo.

¿SE PODRÁ REALIZAR TURISMO?

Evidentemente, los trabajadores del sector público y aquellos del sector privado que descansen tanto el 28 de abril y 1 de mayo podrán aprovechar estos cuatro días para realizar actividades turísticas tanto dentro como fuera del territorio patrio.

Las personas aprovechan el fin de semana largo para irse de viaje (Foto: GEC)

¿A QUÉ PROVINCIAS DEL PAÍS SE PODRÁ VIAJAR?

Las personas podrán desplazarse por todo el territorio nacional y visitar nuevos lugares. Por ello, podrán viajar a:

Amazonas

Áncash

Apurímac

Arequipa

Ayacucho

Cajamarca

Cusco

Huancavelica

Huánuco

Ica

Junín

La Libertad

Lambayeque

Lima

Loreto

Madre de Dios

Moquegua

Pasco

Piura

Puno

San Martín

Tacna

Tumbes

Ucayali

HISTORIA DEL DÍA DEL TRABAJO

Transcurría 1886 cuando el presidente de los Estados Unidos, Andrew Johnson, publicó la Ley Ingersoll otorgando las ocho horas laborales, aunque esto no se cumplió, según informó el portal Quiron prevención.

Ante esta situación, añade, las empresas consideraron que esto era irrespetuoso y señalaron que era igual que “pedir un salario sin cumplir ninguna hora de trabajo”.

Esto originó que los empleados de Chicago realizaran una movilización el 1 de mayo de 1886 congregando a más de 80 mil trabajadores, organizaciones sindicales y laborales. Con el pasar de los días otros estados se sumaron e incluso hubo pérdidas humanas durante las movilizaciones y protestas.

Cuando los policías trataron de dispersarlos los obreros lanzaron una bomba perdiendo la vida varios integrantes de las fuerzas del orden. Por este motivo varios trabajadores fueron condenados a sentencias de varios años de prisión e incluso, algunos, a la horca y cadena perpetua.

Finalmente, indica el citado medio, en 1889, el Congreso de París de la Segunda Internacional se estableció que el 1 de mayo se celebraba el “Día del Trabajador” en conmemoración de esta lucha.