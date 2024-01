En la cocina no solo están los alimentos que disfrutamos en cada comida, sino diversos ingredientes cuyo poder va más allá de ingresar a una olla o darle mayor sabor a una preparación. Muchos de estos se convierten en pieza clave para diversos trucos caseros de limpieza como el que te voy a enseñar hoy. De seguro en más de una ocasión has sentido un olor desagradable en las cortinas de tu cuarto o sala. Para eliminarlo no es necesario comprar productos costosos, sino recurrir al vinagre. Aquí te dejo la guía detallada para hacerlo en simple pasos.

Ya sea por la acumulación de polvo, humedad y partículas de aire contaminado, estos accesorios que se ponen en las ventanas para frenar el paso de la luz o el aire, terminan totalmente sucios o con olores impregnados provenientes del exterior como el humo de los carros o el olor a comida de nuestra casa.

Para que las cortinas siempre luzcan impecables y con buen olor, es necesario implementar una rutina de limpieza constante y hoy te la explico.

El ingrediente secreto para eliminar malos olores de las cortinas

Antes de explicarte cómo usaremos el vinagre blanco, lo primero que debes hacer es quitar el polvo de las cortinas con un cepillo de pelusa o un rodillo de pelusa y agítalas para eliminar el polvo suelto.

Este es un ingrediente económico y muy efectivo para limpiar las cortinas y eliminar manchas y malos olores. Entonces, lo siguiente será verter una buena cantidad del producto en un recipiente.

Este lo dejarás en el suelo, cerca de las cortinas que quieres refrescar y lo mejor es que se quede ahí durante toda la noche.

Al día siguiente notarás que están libres de malos olores. Lo ideal es repetir el proceso cada semana.

Si bien este truco casero te ayudará a quitar ese aroma desagradable, no olvides lavar regularmente tus cortinas a mano o en la lavadora con un ciclo delicado.

¿Este truco casero te pareció interesante y aprendiste un poco más sobre la limpieza y el cuidado de tu hogar sin invertir mucho dinero? Como este ‘hack’, hay otro tipo de utilitarios que serán de tu agrado. Te invitamos a conocerlos y ponerlos en práctica. Para ello, solo tienes que entrar en el siguiente enlace para más trucos caseros en Mag.

SOBRE EL AUTOR Sandra Morales Periodista. Licenciada en Periodismo por la USMP con más de 10 años de experiencia en periodismo televisivo, radial y digital para medios de comunicación líderes del país. Actualmente Coordinadora de Nuevas Audiencias en el Grupo El Comercio (Lima, Perú).