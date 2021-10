Para ver los partidos en vivo de hoy, miércoles 20 de octubre, por televisión, aplicaciones móviles, streaming y otras plataformas, te brindamos el fixture completo y dónde transmiten. Barcelona tiene la obligación de derrotar al Dinamo de Kiev en el Camp Nou para pelear la clasificación a los octavos de final de la Champions League. Conoce aquí a qué hora juegan y dónde ver los eventos de fútbol en vivo online.

¿Dónde ver el partido en vivo y a qué hora juegan hoy?

Champions League

11:45 horas | Salzburg vs Wolfsburg | ESPN2 Sur, Star+, ESPN Andina

11:45 horas | Barcelona vs Dinamo de Kiev | ESPN Sur, Star+, ESPN2 Colombia

14:00 horas | Lille vs Sevilla | ESPN3 Sur, Star+, HBO Max

14:00 horas | Zenit vs Juventus | ESPN2 Sur, Star+, ESPN Andina

14:00 horas | Chelsea vs Malmö FF | Star+, HBO Max, DAZN

14:00 horas | Young Boys vs Villarreal | Star+, HBO Max, DAZN

14:00 horas | Benfica vs Bayern München | Star+, HBO Max, DAZN, BT Sport ESPN

14:00 horas | Manchester United vs Atalanta | ESPN Sur, Star+, ESPN2 Colombia

UEFA Europa League

9:30 horas | Spartak Moskva vs Leicester City | ESPN2 Sur, Star+, ESPN Andina, Star+

Superliga Argentina

12:30 horas | Arsenal vs Gimnasia La Plata | AFA Play, Fanatiz USA, Paramount+

14:45 horas | San Lorenzo vs Lanús | AFA Play, ESPN (Brasil), GUIGO

17:00 horas | Banfield vs Huracán | AFA Play, Fanatiz USA, Paramount+

17:00 horas | Estudiantes vs Atlético Tucumán | AFA Play, Cablenet Sports 2, Fanatiz USA

19:15 horas | Boca Juniors vs Godoy Cruz | AFA Play, ESPN2 Colombia, Sport TV2

Bolivia - Liga de Futbol

14:00 horas | Always Ready vs Wilstermann | Tigo Sports Bolivia

18:30 horas | Atlético Palmaflor vs Independiente Petrolero | Tigo Sports Bolivia

Brasileirão

17:00 horas | Ceará vs Palmeiras | SPO Internacional, Fanatiz Brasileirão

Chile - Primera División

12:00 horas | La Serena vs Colo-Colo | Estadio TNT Sports, TNT Sports HD

16:30 horas | Universidad Católica vs Santiago Wanderers | Estadio TNT Sports, TNT Sports HD

19:00 horas | Everton vs Huachipato | Estadio TNT Sports, TNT Sports HD

Uruguay - Primera División

8:15 horas | Rentistas vs Villa Española | GOLTV Play, VTV+

13:15 horas | Fénix vs Liverpool | GolTV Latinoamerica, GOLTV Play

15:30 horas Plaza Colonia vs River Plate | GOLTV Play, VTV+

18:30 horas | Peñarol vs Torque | GOLTV Play, VTV+, Fanatiz USA, GOLTV

Copa de Brasil

19:30 horas | Athletico-PR vs Flamengo | SPO Internacional

19:30 horas | Atlético Mineiro vs Fortaleza | SPO Internacional, SporTV, Globo

Major League Soccer

18:30 horas | DC United vs New England | Star+, DAZN, DAZN, C More Sweden

18:30 horas | Inter Miami vs Toronto FC | Star+, DAZN, Sport 2

18:30 horas | Cincinnati vs Chicago Fire | Star+, DAZN, DAZN, C More Sweden

18:30 horas | Atlanta United vs New York City | Star+, DAZN, TV2 Sport Denmark

18:30 horas | Orlando City SC vs CF Montréal | Star+, DAZN, DAZN, Sport TV1

19:00 horas | Dallas vs Los Angeles FC | Star+, DAZN, DAZN, C More Sweden

19:00 horas | Minnesota United vs Philadelphia Union | Star+, DAZN, C More Sweden

19:30 horas | Houston Dynamo vs LA Galaxy | Star+, DAZN, C More Sweden

19:30 horas | Nashville SC vs Columbus Crew | Star+, DAZN, C More Sweden

20:00 horas | Colorado Rapids vs Seattle Sounders FC | Star+, DAZN, DAZN, C More Sweden

21:00 horas | Portland Timbers vs Vancouver Whitecaps | Star+, DAZN, C More Sweden

21:30 horas | SJ Earthquakes vs Austin | Star+, DAZN, Premier Sports 1

Colombia - Copa Colombia

17:30 horas | Deportivo Pereira vs Deportes Tolima | Por anunciarse

Liga MX

19:00 horas | León vs Pumas UNAM | fuboTV, TUDN USA, TUDN.com

19:00 horas | Toluca vs Necaxa | TUDN.com, TUDN App

21:00 horas | Tigres UANL vs Pachuca | fuboTV, TUDN USA, ESPN2 Norte

21:06 horas | Tijuana vs Guadalajara | Fox Sports 1, fuboTV, FOX Deportes

Copa Paraguay

15:30 horas | Libertad vs Guaraní de Trinidad | Por anunciarse

18:00 horas | Sportivo Ameliano vs Guaireña | Por anunciarse

España - Segunda División

12:00 horas | Fuenlabrada vs Amorebieta | Movistar+, Movistar Laliga 1, LiveScore App

12:00 horas | Real Valladolid vs Ibiza | Nova Sports 1, Movistar+

14:00 horas | Alcorcón vs Leganés | Movistar+, Movistar Laliga 1

14:00 horas | Lugo vs Las Palmas | Movistar+, MAX Sport 4, Movistar Laliga