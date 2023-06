¿Cuándo será el próximo feriado y día no laborable de junio? Muchas personas esperaban con gran expectativa que el Poder Ejecutivo acepte la propuesta del Congreso para que el 7 de junio sea feriado a nivel nacional en conmemoración del Día de la Bandera, pero ello no se concretó. Por tal motivo, el público desea saber qué días de junio sí serán feriados y no laborables. Aquí te lo contamos.

Como se ha vuelto costumbre, las personas aprovechan los días feriados para viajar al interior del país y salir de la rutina. Los lugares preferidos por muchos son las playas, locales campestres, museos, entre otros.

En ese sentido, para este mes de junio se tenía previsto que el miércoles 7 sea declarado feriado no laborable. Sin embargo, la propuesta que provino del Congreso de la República fue observada por el Poder Ejecutivo y lo planteado quedó en foja cero.

Aún así las personas no deben preocuparse debido a que hay otros feriados no laborables que podrán disfrutar en familia o amigos.

El mes de junio tendrán otros feriados que serán aprovechados por la población (Foto: GEC)

¿QUÉ DÍAS SERÁN FERIADOS EN JUNIO DE 2023?

Los peruanos deben tener en cuenta que durante el mes de junio de 2023 aún existe un feriado declarado a nivel nacional el cual podrán disfrutar en familia, en pareja o en compañía de los amigos.

Jueves 29 de junio.

El feriado en esta fecha, según el portal Gob.pe, es por la celebración en honor a San Pedro y San Pablo. También se le conoce como el Día del Pescador.

El 29 de junio se celebra el Día del Pescador y la fiesta de San Pedro y San Pablo (Foto: GEC)

¿QUÉ DÍAS SERÁN FERIADOS NO LABORABLES EN JUNIO?

Además del 29 de junio existe otro día que podrá ser aprovechado por las personas, aunque en este caso solo beneficiaría a un sector de la población.

Viernes 30 Junio

Se debe precisar que ese día ha sido declarado como día feriado no laborable únicamente para los trabajadores del sector público.

¿POR QUÉ SE DECLARÓ FERIADO NO LABORABLE EL 8 DE JUNIO EN LA LIBERTAD?

El pasado 29 de mayo de 2023, en Trujillo, se acordó a través de Decreto Regional 002-2023-GRLL-GOB que el 8 de junio sea declarado feriado no laborable en todo el territorio liberteño desde las 13:00 horas y beneficiará a cierto sector de la población.

En el citado documento se precisa que el 5 de mayo el vicario General del Arzobispado Metropolitano de Trujillo hizo esta petición formal ante el Gobierno Regional de La Libertad.

Allí se precisa que el vicario hizo un peculiar pedido: declarar feriado no laborable en Trujillo y en toda la región La Libertad el 8 de junio desde la 1:00 p.m.

El objetivo de esta medida es facilitar la participación de todos los fieles a la Solemnidad del Corpus Christi. Este evento es considerado muy importante para la comunidad católica donde se rinde culto y adoración a Jesucristo en la Eucaristía.

LOS DÍAS FERIADOS RESTANTES DEL 2023

Como sabemos, los feriados son días festivos en los que los trabajadores, tanto del sector público como privado, pueden dejar de laborar. Lo mismo ocurre con los estudiantes, quienes dejan de ir a sus clases. Estos son los feriados que se conmemoran próximamente además de los mencionados:

Viernes 28 de julio: Fiestas Patrias

Fiestas Patrias Sábado 29 de julio: Fiestas Patrias

Fiestas Patrias Domingo 6 de agosto: Celebración de la Batalla de Junín

Celebración de la Batalla de Junín Miércoles 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Santa Rosa de Lima Domingo 8 de octubre: Combate de Angamos

Combate de Angamos Miércoles 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Día de Todos los Santos Viernes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Inmaculada Concepción Sábado 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Batalla de Ayacucho Lunes 25 de diciembre: Navidad.