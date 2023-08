Uno de los secretos para mantener la piel joven y sana es cumplir al pie de la letra nuestra rutina de cuidado facial cada mañana y noche y, dentro de estos pasos no siempre le prestamos la atención debida al pelo, que es una extensión de la piel y también se merece lo mejor. Aquí te cuento la importancia de dedicarle un tiempo a tu cuero cabelludo y lo que debes o no hacer para que luzca siempre sano.

No se trata solo de echarle shampoo y acondicionador al cabello mientras te duchas, sino también de hacer una suave exfoliación que te permitirá eliminar las células muertas y deshacerte de restos de producto que haya quedado acumulado entre las fibras.

¿Cómo tener un bonito cabello saludable?

¿Sabías que para lucir un pelo sano necesitas tener un cuero cabelludo en buen estado? Aunque no lo creas o tomes en cuenta, esta parte de nuestro cuerpo es esencialmente piel, compuesta por proteínas y lípidos similares. Al igual que el rostro, que no termina en la frente, puede secarse o engrasarse, ya que los folículos pilosos se obstruyen con la acumulación de sebo y productos que le echas a diario. Es aquí donde también nace la caspa, las fibras dañadas, la sensibilidad del cuero cabelludo y la rotura del cabello.

Es por esto que también necesita un skincare para estar más sano y hay quienes afirman que el atender el cuero cabelludo es el nuevo cuidado de la piel y requiere de serums, cremas y exfoliantes que contengan ingredientes como la Niacinamida, el Ácido Hialurónico y el Ácido Salicílico.

“Un cabello saludable empieza con un cuero cabelludo sano y cuando se ensucia o llena de grasa no puede respirar y ahí tiene desbalances como caspa, resequedad, comenzón, pérdida de cabello. Somos expertos en el cuidado de la piel y esta no termina en la frente, sino que el cuero cabelludo también tiene necesidades específicas como el rostro. No podíamos dejar descuidada esta parte y lanzamos Duologi cuyo significado se divide en dos: Duo es porque juntamos el skincare y haircare, y logi está relacionado a la ciencia en sueco”, contó a Mag de El Comercio Aleksandra Lukasevica, Directora global de las categorías de personal care, hair care y skincare.

BELLEZA | La marca sueca Oriflame decidió lanzar esta exclusiva línea de skincare capilar llamada Duologi con ingredientes para el cuidado de la piel que ahora tratan tu cabello. (Foto: Sandra Morales / Mag)

La especialista también indicó que ignorar el cuidado del cuero cabelludo es un gran error porque la circulación sanguínea y oxigenación son claves para su cuidado. También lo es mantenerse con el mismo shampoo todo el tiempo porque los ingredientes activos que se quedan en el cabello necesitan salir y por eso se debe rotar con distintas opciones o marcas.

En cuanto al acondicionador, lo mejor es secarse el cabello con la toalla para quitar el exceso de agua y aplicar el producto al cabello, pero no a la raíz. En el caso de exfoliante es distinto porque debe ir en el cuero cabelludo y nunca en el pelo porque lo dañaría. Estos puntos te ayudarán a lucir una melena hermosa y saludable desde la raíz.

