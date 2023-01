¿Para ti es fácil iniciar la semana con la mejor actitud? Para muchos, el lunes es el día más tedioso, ya que es considerado como el reinicio de todas las actividades monótonas que tenemos. Pero, ¿te has preguntado si existe algún secreto para retornar a la rutina laboral de la mejor manera? En Mag te explicamos de qué forma afrontan Bill Gates, Elon Musk y los hombres más exitosos del mundo el comienzo de cada semana con pie derecho. Todo depende de lo que hagas unos días antes.

Muchos tienen el pensamiento que “si bien inicias, bien acabas”. Si bien la frase anónima tiene mucha razón, podemos asegurar que tener un buen comienzo de semana dependerá mucho de qué tan eficiente puedes ser para completar tus objetivos y ser exitoso. Ser este tipo de personas en el campo del emprendimiento requiere una combinación de características innatas y aprendidas que no solo tienen relación con la capacidad de hacer dinero, sino de poseer cualidades que todo victorioso debe tener.

Los hombres más ricos del mundo, como Elon Musk, Bill Gates y otros, aprovechan al máximo sus fines de semana para descansar, pasarlo en familia, hacer deporte, meditar y, además, alistarse para el temible lunes. Conoce más detalles para que puedas arrancar mejor tu semana.

¿Qué hacer los fines de semana los hombres exitosos?

Conoce cómo distribuyen su fin de semana, las personas más ricas y exitosas, de acuerdo con un artículo publicado por Business Insider.

Tiempo en familia y deportes

Se trata de un hábito con el que pueden relajarse y liberar su mente del estrés de las obligaciones de la semana.

Bill Gates contó que mantiene una rutina tranquila, donde mira a su hija montar a caballo y practica un poco de bridge. Otra cosa que prefiere uno de los hombres más del mundo es lavar los platos todas las noches, explicó durante un AMA de Reddit de 2014.

Se calcula que Bill Gates tiene una fortuna personal de 114.100 millones USD, la cual invierte en otros proyectos tecnológicos, así como en causas y organizaciones benéficas, incluida la Fundación Bill y Melinda Gates.

El multimillonario y famoso empresario Bill Gates contó que disfruta ver cabalgar a su hija Jennifer. (Foto: Jennife Gates/Instagram)

Por su parte, Elon Musk, el polémico nuevo dueño de Twitter, confesó en una ocasión -en Mashable- que prefiere pasar sus fines de semana en familia. En 2021 lanzó la primera nave espacial comercial para viajar a la Estación Espacial Internacional.

Musk ha dicho a los entrevistadores que espera que sus hijos crezcan con la oportunidad de vivir en otro planeta y está trabajando incansablemente para asegurarse de que sus empresas faciliten esas innovaciones tecnológicas. Su trabajo ha inspirado a innumerables empresarios a perseguir sus mayores ambiciones.

Mientras que el multimillonario británico Richard Branson, dueño de Virgin Group, contó que prefiere escalada en roca, paddle boarding y carreras de barcos. El estilo de liderazgo que profesa es activo, franco, directo e inspirador. Branson siempre se ha involucrado activamente en sus negocios y siempre se ha mostrado apasionado por lo que hace.

Richard Branson tiene un espíritu aventurero (Foto: AFP)

De manera similar uno de los fundadores de Google, Sergey Brin, pasa su tiempo libre en actividades con las que puede disparar la adrenalina. Esto incluye, por ejemplo, hockey sobre patines, paracaidismo y trapecio de alto vuelo.

El empresario estadounidense Mark Cuban, dueño de los Mavericks de Dallas de la NBA, contó disfruta sus fines de semana con su esposa. Los sábados por la mañana hacen ejercicio y el resto del día y el domingo lo pasan juntos.

Domingo de preparativos

Las personas con éxito siempre elaboran estrategias para la semana que tienen por delante y así poder iniciar mejor preparados en lunes.

“Esto puede significar cualquier cosa, desde bloquear medio día durante el fin de semana hasta dedicar 10 minutos el domingo por la noche a mirar el calendario de la próxima semana y tomar notas sobre lo que se avecina”, cuenta Benjamin Spall, coautor del best seller “Mi rutina matutina”, quien ha invertido 5 años en estudiar los hábitos diarios de más de 300 personas exitosas, desde líderes empresariales y presidentes de universidades hasta deportistas olímpicos.

“Jack Dorsey, cofundador de Twitter, el sábado se lo toma libre. Va de excursión y, luego, el domingo son reflexiones, comentarios, estrategias y preparación para el resto de la semana”, reveló a Brooke Potter, autora de “Becoming More Productive: The Secrets of Successful People Revealed”.

Sin tareas pendientes

Las personas de éxito se aseguran, además, de no dejar asuntos importantes sin resolver para que no pueda ocasionarles un dolor de cabeza el lunes. No quieren tener problemas de ansiedad.

“Cuando llegue el fin de semana, programa al menos una o 2 horas para completar las tareas que requieren más tiempo y atención. Te sentirás mucho mejor y en control una vez que las hayas terminado”, recomendó el Benjamin Spall en CNBC.

A la exdirectora general de Dictionary.com Michele Turner, de acuerdo con Business Insider, por ejemplo, le gusta quitarse de encima las “cosas del trabajo” el fin de semana antes de que sus hijos se despierten.

“Compruebo el correo electrónico durante el día para asegurarme de que no hay ningún problema, pero intento hacer cualquier cosa relacionada con el trabajo en un espacio específico para no interrumpir el tiempo de mi familia, si es posible”, asegura.

Meditación

Un estudio de Harvard indica que las personas que dedican 15 minutos al final del día a reflexionar sobre las lecciones que han aprendido rinden más que las que no lo hacen. La investigación también señala que la gratitud puede hacerte más feliz, más productiva y menor propenso a sufrir el Síndrome de Burnout o quemado.

Spall recalca que este también es una hábito que las personas con éxito utilizan el fin de semana, según Spall. “Lo utilizan para “reflexionar o meditar sobre las cosas que son importantes para ellos (¿cómo pueden dedicar más tiempo a esas cosas?), las cosas que les han molestado (¿cuáles son algunas buenas soluciones?) y su carrera (¿cómo pueden mejorar sus habilidades y rendimiento?)”, explica el experto.

