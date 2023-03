El vinagre ofrece beneficios significativos para las plantas de interior. Por tanto, para todas aquellas personas preocupadas por el cuidado de la jardinería o, al menos, para los que guardan un lugar en sus casas para las plantas, conocer qué puede hacer el vinagre para ellas resulta útil.

Tal vez hemos oído hablar de los beneficios de usar vinagre para las plantas de interior. Pero, ¿hasta qué punto es eficaz el vinagre y para qué más puede usarse? Aunque suene bastante difícil de creer, hay más usos poco conocidos, pero muy eficientes, del vinagre para las plantas de interior.

Desde prevenir la aparición del moho hasta para limpiar macetas, hay muchas maneras de utilizar este ingrediente doméstico tan común y barato para poner fin a los problemas cotidianos de las plantas. Asimismo, descubre mucho más sobre cómo usar vinagre para las plantas a continuación.

Previene el moho en las plantas

El vinagre tiene propiedades antifúngicas, por lo que es el aliado ideal para prevenir y controlar el moho en plantas de interior y exterior. Este líquido contiene ácido acético, tartárico y cítrico.

Para usarlo, diluye dos cucharadas de vinagre en un recipiente con tres litros de agua. Agita la mezcla y colócala en una botella con atomizador. Luego, rocía las plantas que estén en riesgo.

Enriquece el sustrato

Usa vinagre para añadir un poco de hierro al sustrato o tierra donde crecen tus plantas. Para hacer esto, simplemente vierte un poco de vinagre directamente sobre la tierra.

Sin embargo, debes tener cuidado porque un exceso de vinagre puro puede dañar tus plantas.

Mantén alejadas a las mascotas

No hay persona que no se sienta frustrado porque sus mascotas curiosas hagan desgracias a sus plantas. El vinagre puede ser tu mejor aliado, ya que tanto a los perros como a los gatos no les gusta su olor. Por eso, puedes mojar unas cuantas telas viejas en vinagre y colocarlas cerca de la maceta.





El vinagre ofrece beneficios significativos para las plantas de interior. (Foto: Pexels)

Tus flores duran más

El vinagre mantiene alejadas a las plagas, bacterias y otros organismos nocivos. Si quieres que sea realmente efectivo, mezcla dos cucharadas de vinagre blanco con una cucharada de azúcar en un recipiente con agua. Agrega la mezcla a la maceta y disfruta de tus flores por más tiempo.

Usa vinagre para limpiar macetas

Los jarrones y macetas de vidrio a menudo se ven afectados por la cal que está presente en el agua. Esto hace que desarrollen líneas blancas o marcas de agua que deslucen los jarrones y macetas.

Para solucionar este problema, toma un paño limpio y rocíalo con unas gotas de vinagre. Luego usa el paño para limpiar las marcas blancas y verás cómo desaparecen con facilidad.

Es un gran herbicida

Entre los beneficios más destacados del vinagre se encuentran sus capacidades herbicidas, fungicidas y repelentes. Es bueno para deshacerse de los insectos que plagan las plantas.

Usa una parte de vinagre por cada dos partes de agua y rocía las hojas de tus plantas para mantenerlas libres de plagas.