Cuando nos exponemos al aire libre la piel está vulnerable a sufrir picaduras de los mosquitos. Si bien es cierto, no son graves y no hay motivo para alarmarse a menos que se manifieste algún bulto extraño, resultan bastante molestosas. En las siguientes líneas te traemos algunos remedios caseros que puedes usar si no cuentas con un repelente comercial.

Como se precisó anteriormente, una persona está propensa a sufrir las picaduras de mosquitos al aire libre y esto puede deberse a diversos factores como el calor, la humedad o la luz.

Para muchos, la única forma de proteger la piel es con un repelente comercial, que se venden en las farmacias o supermercados, pero también se puede con soluciones caseras.

Remedios caseros que reemplazan al repelente comercial

Lavanda

Ingredientes a emplear:

5 cucharadas de flores de lavanda trituradas

10 cucharadas de aceite de oliva extra virgen o de almendras

La fragancia de la lavanda es muy efectiva para evitar las picaduras de mosquitos. Para este remedio casero, deberás aplastar las flores de lavanda y ponerlas en un frasco. ¿Qué sigue después? Cúbrelas con el aceite y deja macerar.

Tras conseguir el aceite, aplica la solución en tus brazos y tobillos para evitar pasar malos ratos en tu salida al campo.

Canela

Ingredientes a emplear:

1/2 cucharadita de aceite esencial de canela

1/4 de taza de agua

Aunque no lo creas, el aceite de canela tiene interesantes efectos en la piel. El único procedimiento que deberás hacer es agregar la media cucharadita de aceite esencial de canela y 1/4 de taza de agua en un recipiente y mezclarlos.

La recomendación para este remedio casero es evitar usar aceite de canela sin diluir, puesto que ello podría generar algunas reacciones en la piel.

Aceite de eucalipto y limón

Ingredientes a emplear:

1 cucharadita de aceite de eucalipto y limón

10 cucharadas de aceite de girasol

El procedimiento de este remedio casero es muy sencillo. Primero, vierte el aceite de eucalipto y limón en un recipiente. Posteriormente, agrega las 10 cucharadas de aceite de girasol hasta obtener un producto homogéneo. ¡Eso será todo!

Te puedes echar en las zonas donde creas que la piel está más expuesta de los mosquitos. Eso sí, dicho remedio no es recomendado para niños menores de 3 años, así lo precisa el portal Mejor con salud.

El contenido proporcionado no pretende sustituir la consulta médica con un profesional. Si no está seguro de su condición médica o la de un miembro de su familia, consulte a un médico. De igual manera si presenta alguna reacción alérgica.

