Se sabe que cada persona es libre de organizar su frigorífico según sus necesidades y gustos, pero también es cierto que se debe seguir ciertas consideraciones para que los alimentos duren más tiempo. Ante ello, uno de los grandes errores es mezclar limones y huevos en la nevera. Sí, quizás parezca un inocente gesto pero podría acarrear consecuencias negativas para tu salud.

El huevo es un alimento que no puede faltar en ningún hogar por su gran valor nutricional y múltiples usos en la cocina. Contiene vitamina A, E, B2, hierro, selenio y zinc, según informan desde el portal Saber Vivir.

El limón, por su parte, favorece el crecimiento y reparación de células, tejidos y huesos. Es ideal para fortalecer el sistema inmunológico, ayuda a mejorar la digestión y el cuidado de la piel.

Si bien ambos son alimentos imprescindibles en nuestro organismo, ¿por qué no se deben mezclar en la nevera? Esa duda te la despejamos en las siguientes líneas.

Por qué es un error mezclar huevo y limón en la nevera

Si lo has estado organizando de esa manera, te recomendamos dejar de hacerlo porque no es recomendable en relación a tu salud. La razón por la que no deben estar juntos es debido a la posibilidad de contaminación cruzada.

¿Qué significa eso? Ciertos productos al entrar en contacto con otros crudos o a medio cocer o sin desinfectar, es muy probable la transferencia de microorganismos tales como bacterias, virus o parásitos.

En el caso del huevo, al ser su cáscara poroso es factible que lleguen hasta este poderoso alimento ciertas bacterias, por lo que es recomendable ubicarlos en el fondo de algún cajón de la nevera para su correspondiente envase, según recomienda el portal Gastro Lab Web.

