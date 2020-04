En estos momentos, las redes sociales están ‘reventando’ con una ola de videos virales que pertenecen a la banda de africanos que bailan con el ataúd mientras suena una canción tan buscada y que tiene de nombre Astronomía, es así como algunos medios de prensa internacionales consiguieron contactarse con el líder de estos ‘portadores’ para hablar y conocer un poco de ellos, revelando uno se sus secretos más ocultos y que nadie sabía.

TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, Meneame, Twitter, todas las redes se han rendido ante el meme del año 2020 en donde se puede apreciar cómo es que antes que suceda un hecho muy trágico, aparecen estas personas haciendo el baile con el ataúd mientras está escuchándose el ritmo creado por Vicentone y Tony Igy.

El programa ‘Que t’hi jugues!’ de Cadena Ser, de España, logró contactarse con estos portadores del ataúd para conversar un poco de lo que hacen y de la manera en la que se han hecho tendencia en todo Internet, específicamente en TikTok, Facebook y YouTube.

Benjamin Aidoo es el nombre de la persona que vendría a ser una especie de líder y representante del grupo de portadores africanos provenientes de Ghana, donde en vez de despedirse de una manera ‘triste’ tratan de darle un baile único al cuerpo inerte mientras pasa a una mejor vida, tal como vemos en algunos de los tuits.

Es así como este confesó que en su país, tanto él como sus compañeros, son fieles seguidores del fútbol internacional y tienen como ídolo máximo al delantero de la selección argentina y del Barcelona de España, Lionel Messi.

“Mi jugador de fútbol favorito es Lionel Messi, le amo, me encanta, por su forma de jugar y marcar goles. Me encanta jugar al fútbol, es uno de mis hobbies y soy un gran aficcionado del F.C. Barcelona. El Barça, sin Messi, no habría ganado tantos títulos en los últimos años”, declaró el joven Ghanés a la Cadena Ser.

Benjamin Aidoo, uno de los hombres viral del ataúd, se confesó admirador de Lionel Messi. (Foto: AFP)

Parece que Benjamin Aidoo y compañeros quieren hacerle el santo sepulcro a la leyenda del fútbol en caso pudieran.

