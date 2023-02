El descenso de las temperaturas aumenta las probabilidades de sufrir enfermedades respiratorias. Si tienes calefacción en tu casa, es muy probable que decidas encenderla durante largos periodos cuando llegan los meses de más frío.

Sin embargo, conviene aplicar algunos trucos caseros para lidiar con el invierno y mantener tu hogar caliente lo máximo posible en esta época del caño. A pesar de que hay muchos tips, existe uno que está dando la hora gracias a la plataforma de TikTok.

A través de la famosa red social china, una madre identificada como @shay_creates, quien suele publicar una serie de recomendaciones para el hogar, explicó cómo se puede evitar que el calor del interior de la vivienda salga hacia fuera.

Cómo evitar que el frío entre por las ventanas

Para realizar este trucazo viral, solamente utilizas un plástico aislante, que necesitas colocarlo en las ventanas, pegando de manera correcta los bordes con adhesivo para que quede bien fijado.

Mira aquí el trucazo

El siguiente paso se usar el secador para quede completamente sellado y así no entre frío del exterior. Cuando lo quieras retirar, utiliza nuevamente este aparato. De esta forma, se ablandará el pegamento y no aparecerán marcas.

Aunque no lo creas, este consejo no solo te ayuda a proteger el medioambiente mediante el energético, sino que este tip permite cuidar tu bolillo, porque ya no usarás con frecuencia la calefacción.

