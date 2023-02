Gracias a su versatilidad, la carne de pollo está presente cada semana en los platillos que se prepara en casa. Si estás pensando cocinarlo al horno, pero temes que no te salga jugoso ni dorado, sigue este truco casero que te recomienda MAG.

El pollo es uno de los alimentos más consumidos en el mundo y se puede disfrutar de su carne en caldos, guisos y otras preparaciones. Antes de preparar este alimento, debes saber que expertos en cocina recomiendan no lavar el pollo antes de cocinarlo.

La carne del pollo es muy versátil y no solo podemos hervirla o freírla, sino también prepararlo al horno. Los resultados, sin embargo, no siempre son los mejores: algunas veces no termina dorado y otras veces no está muy jugosos.

¿Cómo hornear el pollo para que quede dorado y jugosos?

Para preparar un pollo al horno dorado y jugoso, sigue estas recomendaciones de la cocinera Hazel, que administra el canal de YouTube Recetas y Más TV.

Limpia 8 muslos de pollo y colócalos en una bandeja refractaria para hornear

Añade el jugo de un limón pequeño sin que caigan sus semillas

Mezcla las piezas de pollo con el jugo de limón

Añade 2 cucharadas de aceite y 1 cucharada de sal

Agrega 1 cucharada de ajo en polvo. Si no tienes ajo en polvo, puedes utilizar cuatro dientes de ajos picados

Añade una cucharada de cebolla en polvo o media cebolla blanca picada en cubos

Agrega una cucharada de orégano seco y media cucharada de pimienta negra molida

Para darle color, incorpora una cucharada de achiote y media taza de naranja (puedes reemplazarlo por media taza de jugo de naranja natural)

Marina bien el pollo y asegúrate que las piezas estén cubiertas por el jugo

Tapa la bandeja con papel aluminio, tal como se ve en el video

Hornea las piezas de pollo a 175°C durante 30 minutos

Transcurrido el tiempo, retira el papel aluminio

Vuelve a hornear el pollo, esta vez sin el papel aluminio, a 175°C durante 15 minutos. Cerciórate que las piezas gruesas estén al fondo del horno

Después de 15 minutos, retira la bandeja y dale vuelta a las piezas de pollo menos doradas con unas pinzas de cocina

Vuelve a hornear por 15 minutos y no solo tendrás todas las piezas doradas, sino jugosas

